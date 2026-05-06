معلمی والاترین و ماندگارترین جلوه خدمت به بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری امروز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز معلم، با گرامیداشت روز معلم، هفته عقیدتی و سیاسی در سپاه و بسیج و همچنین هفته کار و کارگر، اظهار داشت: هر آنچه ساخته دست بشر باشد، صرفاً به دلیل بشری بودن، فناپذیر و نابودشدنی است، اما آنچه هرگز از بین نمی‌رود، خدمت به انسان‌ها است و در این میان، هنر معلمی والاترین و ماندگارترین جلوه خدمت به بشر به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر جایگاه رفیع معلمان، افزود: خدمت معلمان، خدمتی ماندگار، اثرگذار و پایدار است و جامعه همواره وامدار کسانی است که به انسان‌ها علم و دین می‌آموزند.

فرماندار کوهدشت با بیان اینکه معلمی شغل انبیا الهی است، تصریح کرد: بی‌تردید این جایگاه ارزشمند، مایه افتخار است و معلمان باتربیت نسل آینده، سازندگان فردایی روشن و درخشان برای کشور هستند.

ناصری، تصریح کرد: امروز نقش معلم در این روزهای حساس، بیش‌ازپیش نمایان است و شما فرهنگیان در کنار مردم عزیز، با حضور باشکوه خود در کنار سایر اقشار مردم، حماسه‌ای ماندگار در اجتماعات شبانه میدان امام (ره) به نمایش گذاشتید.