بازطراحی برنامه امسال موسسات قرآنی بر مبنای مسئله محوری و امیدآفرینی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون قرآنی وزیر در اولین جلسه ای که امروز صبح با چهار استان برگزار خواهد شد، هدف از برگزاری این نشستها در سال ۱۴۰۵ را پی گیری و نظارت بر عملکرد ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها در سال ۱۴۰۴ بر اساس توافق نامه طرفین و برنامه اقدام مشترک این مرکز با استانها دانست و گفت: در این مقطع، آنچه بیش از پیش مایه امید و دلگرمی است، حضور شبانهروزی مسئولانه و مؤثر فعالان قرآنی و مردم در سراسر استانها است که با وجود همه محدودیتها، پرچم فعالیتهای قرآنی را برافراشته نگاه داشته اند. بدینوسیله از تلاشهای خالصانه شما و موسسات قرآنی صمیمانه قدردانی مینمایم.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت افزود: آنچه که مهم جلوه می کند این است که در شرایط کنونی که کشور در فضای جنگی به سر می برد، نقش فعالیتهای قرآنی و ترویج فرهنگ قرآن و عترت نهتنها کمرنگ نشده، بلکه ضرورت آن پررنگتر، راهبردیتر و اثرگذارتر از گذشته احساس میشود. انتظار میرود روسای گروههای قرآن و عترت استانها و موسسات قرآنی با نگاه مسئلهمحور و امیدآفرین، برنامهها را متناسب با نیازهای روحی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باز طراحی و اجرا نمایند.
ارباب سلیمانی به تعهدات مطروحه در تفاهم نامه سال گذشته مرکز عالی قرآن و عترت با استانها اشاره کرد و گفت: اجرای دقیق و هوشمندانه مفاد توافقنامههای سال ۱۴۰۴ از اهمیت ویژهای برخوردار است. این توافقنامهها بهعنوان نقشه راه فعالیتهای قرآنی استانها مدنظر قرار گرفته و می بایستی گزارش پیشرفت آنها بهصورت منظم و مستند ارائه شود.
معاون قرآنی وزیر در خاتمه با تاکید بر اهمیت گزارش دهی فعالیتها گفت: یادآوری مینمایم که صیانت از بیتالمال و رعایت کامل اصول امانتداری، شفافیت و انضباط مالی در تمامی سطوح برنامهریزی و اجرا، یک وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی است و انتظار میرود نظارت دقیقتری بر هزینهکردها صورت پذیرد.
وی با توجه به آسیبهای واردشده به بخشی از مؤسسات قرآنی در جنگ رمضان گفت : لازم است گزارشی جامع، دقیق و بهروز از وضعیت این مؤسسات، میزان خسارات، نیازها و ظرفیتهای حمایتی آنها تهیه و ارسال شود تا امکان تصمیمگیری و حمایت هدفمند در سطح ملی فراهم شود.
حجت الاسلام حمید رضا ارباب سلیمانی در پایان با تأکید بر اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه ما به نور قرآن، معارف اهلبیت علیهمالسلام و تلاشهای دلسوزانه نیاز دارد، گفت: امید است با همت مضاعف، انسجام بیشتر و توکل بر خداوند متعال، بتوانیم از این مقطع حساس نیز سربلند عبور کرده و رسالت قرآنی خود را به شایستگی به انجام رسانیم.
لازم به توضیح است که در سال ۱۴۰۴ در راستای تحقق منویات امام شهید در خصوص ترویج و تعمیق فرهنگ ناب قرآن و عترت و با استناد به برنامه هفتم پیشرفت کشور و کلان برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامه های اقدام مشترکی به توافق این مرکز با استان ها منتهی شد.
گفتنی است امروز در اولین دیدار، روسای گروه قرآن و عترت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان در دفتر معاون محترم وزیر حضور یافتند و عملکرد ادارات خود در حوزه قرآن و عترت در سال ۱۴۰۴ را در جمع مدیران این مرکز تبیین و تشریح کردند.
