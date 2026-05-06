پذیرش ۳۵ سند نقض حقوق بشردوستانه جنگ تحمیلی در دیوان کیفری بین المللی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر در نشست خبری که چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت در ساختمان صلح هلال احمر که به مناسبت در پیش بودن صدو چهارمین سالگرد تاسیس جمعیت هلال احمر برگزار شد، گفت: همچنین در جریان سفر رییس کمیته صلیب سرخ به تهران، خواستیم که حمله به هلال احمر را محکوم کند، گفت که من مستقل هستم.

وی با بیان اینکه به ایشان گفتیم پس اعلام کنید که حمله به هلال احمر، بیمارستان‌ها و مراکز غیرنظامی، قانونی است، خاطر نشان کرد: در کنفرانسی این موضوع را با قوت مطالبه‌گری و ایشان طی نامه ای هم حمایت کامل از جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را مطرح و هم حملات به مراکز امدادی و افراد غیرنظامی را محکوم‌ کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: دستاورد دیگر اینکه دادستان دیوان کیفری بین‌الملل پس از نامه بیستم، صراحتاً اعلام کرد که کشوری به نام اسرائیل را نمی‌شناسم، همجنین از سه نهاد بین‌المللی، نماینده تام‌الاختیار سازمان ملل، معاونین فدراسیون هلال احمر و چند نفر از جمعیت‌های ملی دیگر با آن‌ها آمدند و رئیس کمیته صلیب سرخ نیز حضور یافت و گزارش خوبی ارائه کرد.

به گفته وی، انجام کار قانونی و توضیح وضعیت به متخصصان حقوق بین‌الملل بشردوستانه ادامه می‌یابد.

رییس جمعیت هلال احمر گفت: ۳۵ سند نقض حقوق بشردوستانه در جنگ تحمیلی در دیوان کیفری بین المللی ثبت و پذیرفته شده‌ است.

کولیوند تصریح کرد: به رییس کمیته صلیب سرخ گفتم کشتی توسکا که نامشروع گرفته شده، اموال و مواد اولیه تولید دیالیز و سایر کالاهای حیاتی هلال احمر است که باید آزاد شوند و خدمه کشتی نیز باید رها شوند؛ این وظیفه صلیب سرخ است تا کمک کند و کشتی آزاد شود و آزاد شد

اهدا ۳۲۵ تن دارو از سوی کشور روسیه و ژنراتورهای برق بیمارستانی از ترکیه

وی با تبیین وضعیت پایداری زیرساخت‌های درمانی کشور در برابر سناریوهای مختلف دشمن اظهارک رد: دشمن خبیث و وحشی در مقابل ما قرار دارد، اما مراکز حساس و حیاتی کشور کاملاً تجهیز شده‌اند. بیمارستان‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت مجهز به مولدهای انرژی چندگانه‌سوز هستند که می‌توانند برق مورد نیاز خود را از طریق گاز، سوخت مایع و برق شهری تأمین کنند تا در شرایط بحرانی خللی در خدمات‌رسانی ایجاد نشود.



وی با اشاره به دغدغه‌های رئیس‌جمهور در حوزه انرژی افزود: کاهش مصرف برق و جلوگیری از اسراف، دغدغه جدی دولت است. ما باید فرهنگ مصرف معقول را ایجاد کنیم اما در عین حال، تمامی دستگاه‌ها در قالب برنامه‌های پدافند غیرعامل، خود را برای هرگونه تهدید و سناریویی آماده کرده‌اند و مردم نباید نگران تأثیر تهاجمات بر زیرساخت‌های حیاتی باشند.



وی به تشریح حجم کمک‌های بشردوستانه خارجی اشاره کرد و گفت: روسیه با پیگیری سفیر کشورمان در مسکو، بیش از ۳۲۵ تن دارو به صورت زمینی وارد کشور و بلافاصله بین مراکز درمانی توزیع شد. ترکیه نیز با کمک ۴۰ هزار دلاری یک فرد، ۵۰ دستگاه ژنراتور خریداری و در مراکز نیازمند توزیع شد. همچنین این فرد در مرحله‌ای دیگر چندین کامیون البسه نیز در قالب تفاهم‌نامه وارد کشور کرد.

به گفته وی همچنین از طریق عراق و از طریق سرکنسول ایران در کربلا و با همکاری عتبات عالیات (حرم امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع))، کمک‌های بسیار ارزشمندی ارسال شد.

کولیوند بااشاره به اینکه کشورمان درخواستی برای کمک از هیچ کشوری نداشته است، تصریح کرد: ما از کسی درخواست کمک نکردیم، اما هر کشور یا فردی که داوطلبانه خواستار کمک بود، با آغوش باز و با عزت پذیرفتیم. به عنوان نمونه، یک بانوی عراقی حلقه ازدواج و گردنبند خود را برای سهیم شدن در این جهاد اهدا کرد که نشان‌دهنده ایجاد یک فرهنگ بزرگ در حمایت از مظلومان است.

وی خاطرنشان کرد: تمامی کمک‌های دریافتی از ۱۸ کشور جهان، شامل اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی، اقلام زیستی و غذایی، با نظارت دقیق و گزارش‌دهی شفاف، از طریق استانداران و مراکز درمانی در سراسر کشور توزیع شده است.