مساعدت ۲ میلیارد تومانی به نیازمندان پارسیان

به گزارش خبرگراری مهر، محمود مصلح با اشاره به تداوم حمایتها از خانوادههای آسیبدیده و نیازمند تحت حمایت کمیته امداد، اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات قرارگاه مردمی حمایتی-اجتماعی «ایران همدل» و با همکاری مراکز نیکوکاری و مشارکت خیران، بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان به خانوادههای معزز تحت حمایت در شهرستان پارسیان مساعدت شده است.
وی با تفکیک هزینهکرد اعتبارات در حوزههای حمایتی و معیشتی، افزود: در این بازه زمانی، مبلغ یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان تسهیلات در قالب وام کارگشایی به ۴۲ خانوار واجد شرایط تخصیص یافته است. همچنین مبلغ ۱۷۸ میلیون تومان نیز بهصورت کمکهای موردی به ۵۱ نفر از مددجویان تحت حمایت این شهرستان پرداخت شد.
رئیس کمیته امداد شهرستان پارسیان با تاکید بر نقش موثر خیران در ارتقای کیفیت زندگی اقشار آسیبپذیر، تصریح کرد: در بخش حمایتهای معیشتی نیز ۶۵ بسته کالایی شامل اقلام اساسی نظیر برنج، گوشت، مرغ، روغن و حبوبات به ارزش ۲۶۹ میلیون تومان تهیه و در مناطق محروم شهرستان توزیع گردیده است.
مصلح هدف از این اقدامات را رفع مشکلات فوری و اساسی خانوادههای نیازمند در شرایط فعلی دانست و خاطرنشان کرد: نهاد مقدس کمیته امداد با تکیه بر ظرفیتهای مردمی، به دنبال ارائه حمایتهای هدفمند برای عبور از چالشهای اقتصادی است.
وی در پایان ضمن قدردانی از نوعدوستی مردم پارسیان، اعلام کرد: خیران و مردم شریف میتوانند کمکهای نقدی خود را جهت مشارکت در پویش «ایران همدل» به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۰۶۴۸ واریز کنند تا در کمترین زمان ممکن در اختیار محرومین و نیازمندان قرار گیرد.
