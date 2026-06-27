مصلح: خیرین پارسیان ۲۴ میلیارد تومان برای اطعام نیازمندان کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مصلح با تشریح عملکرد پویش «اطعام و احسان حسینی» در دهه نخست ماه محرم، اظهار کرد: این پویش با همکاری کمیته امداد و هفت مرکز نیکوکاری شهرستان پارسیان برگزار شد و در جریان آن بیش از ۸۰ هزار پرس غذای گرم برای خانواده‌های نیازمند تهیه و توزیع شد.

وی افزود: تمامی کمک‌های مردمی، نذورات و مشارکت‌های خیرین و حامیان که در قالب پویش اطعام حسینی جمع‌آوری شد، مطابق با نیت خیران صرف تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم نذری برای اقشار نیازمند شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان پارسیان با بیان اینکه ارزش خدمات ارائه شده در قالب این پویش بیش از ۲۴ میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: این مشارکت گسترده جلوه‌ای از روحیه همدلی، نوع‌دوستی و فرهنگ انفاق مردم شهرستان در ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

مصلح ادامه داد: در کنار توزیع غذای گرم، ۱۱۰ بسته گوشت گرم نذری به ارزش ۱۱۵ میلیون تومان و ۴۰ بسته معیشتی شامل اقلام ضروری مواد غذایی به ارزش ۱۰۵ میلیون تومان نیز میان خانواده‌های ایتام، زنان سرپرست خانوار و سایر مددجویان تحت حمایت توزیع شد.

وی با اشاره به مشارکت نقدی خیرین در این پویش اظهار کرد: همچنین مبلغ ۲۴۶ میلیون تومان در قالب کمک‌های نقدی و کارت هدیه از سوی حامیان و نیکوکاران به این پویش اختصاص یافت که این کمک‌ها نیز مطابق با نیت خیرین، برای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی ایتام، خانواده‌های نیازمند و مددجویان تحت حمایت هزینه شد.

رئیس کمیته امداد شهرستان پارسیان در پایان ضمن قدردانی از مشارکت خیرین، مراکز نیکوکاری و مردم نیک‌اندیش شهرستان، تأکید کرد: تداوم فرهنگ احسان، انفاق و مشارکت‌های مردمی، نقش مؤثری در کاهش مشکلات معیشتی خانواده‌های نیازمند دارد و کمیته امداد نیز با بهره‌گیری از این ظرفیت، خدمات حمایتی خود را در طول سال ادامه خواهد داد.