آغاز پویش «امداد ایران ماهر» در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش ملی «امداد ایران ماهر» با مشارکت مربیان اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان کردستان، با هدف بازسازی و احیای کارگاه‌های آموزشی در این استان آغاز شد.

در قالب این پویش، مربیان با حضور در مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای شهید ورمقانی سنندج، اقدامات لازم برای ترمیم، بهسازی و نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌های کارگاهی را در دستور کار قرار داده‌اند.

این طرح در راستای جبران آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های آموزشی در سال‌های گذشته اجرا می‌شود و تلاش دارد بسترهای لازم برای ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی در استان را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، بازسازی کارگاه‌های آموزشی و به‌روزرسانی تجهیزات، نقش مهمی در تقویت آموزش‌های فنی و توسعه مهارت‌آموزی در کردستان خواهد داشت.

پویش «امداد ایران ماهر» به‌عنوان اقدامی حمایتی و جهادی، در مسیر احیای ظرفیت‌های آموزشی استان تعریف شده و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این اقدامات، کارگاه‌های آموزشی در آینده نزدیک به چرخه کامل فعالیت بازگردند.