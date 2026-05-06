۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

آغاز پویش «امداد ایران ماهر» در کردستان

سنندج- پویش ملی «امداد ایران ماهر» با هدف بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده آموزش فنی‌وحرفه‌ای در کردستان، با مشارکت مربیان این حوزه در سنندج آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش ملی «امداد ایران ماهر» با مشارکت مربیان اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان کردستان، با هدف بازسازی و احیای کارگاه‌های آموزشی در این استان آغاز شد.

در قالب این پویش، مربیان با حضور در مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای شهید ورمقانی سنندج، اقدامات لازم برای ترمیم، بهسازی و نوسازی تجهیزات و زیرساخت‌های کارگاهی را در دستور کار قرار داده‌اند.

این طرح در راستای جبران آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌های آموزشی در سال‌های گذشته اجرا می‌شود و تلاش دارد بسترهای لازم برای ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی در استان را فراهم کند.

بر اساس این گزارش، بازسازی کارگاه‌های آموزشی و به‌روزرسانی تجهیزات، نقش مهمی در تقویت آموزش‌های فنی و توسعه مهارت‌آموزی در کردستان خواهد داشت.

پویش «امداد ایران ماهر» به‌عنوان اقدامی حمایتی و جهادی، در مسیر احیای ظرفیت‌های آموزشی استان تعریف شده و پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این اقدامات، کارگاه‌های آموزشی در آینده نزدیک به چرخه کامل فعالیت بازگردند.

کد مطلب 6822117

