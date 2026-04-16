«پویش امداد ایران ماهر» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،«پویش امداد ایران ماهر» آغاز به کار کرد و طی آن از فعالیت‌های امدادی مربیان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور بازدید شد.

غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در بازدید از مرکز آموزشی مشیریه تهران گفت: آموزش‌های مهارتی زمانی معنا پیدا می‌کند که در میدان عمل برای رفع نیازهای مردم به کار گرفته شود. او با تقدیر از حضور جهادی مربیان و کارآموزان در تولید درب و پنجره دوجداره ویژه منازل آسیب‌دیده در جنگ رمضان، تأکید کرد که کارگاه‌های آموزشی در این مرکز به خطوط تولید خدمت اجتماعی تبدیل شده‌اند.

به گفته وی، با وجود آسیب‌دیدگی بخشی از کارگاه‌های مرکز مشیریه در حوادث اخیر، فعالیت‌های مهارتی متوقف نشد و کارگاه‌های سالم به محل تولید تجهیزات ضروری برای بازسازی منازل تبدیل شد.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور این اقدام را نمونه‌ای واقعی از پیوند مهارت‌آموزی با مسئولیت اجتماعی و حضور مؤثر جوانان مهارت‌آموخته در شرایط بحرانی دانست.

سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در راستای مشارکت در بازسازی آسیب‌های جنگ تحمیلی به منازل مسکونی و صنایع کشور، اقدام به راه‌اندازی «پویش امداد ایران ماهر» با بهره‌گیری از ظرفیت مربیان و مهارت آموزان خود کرده است. همه علاقه‌مندان می‌توانند در این پویش ملی داوطلبانه مشارکت کنند.

