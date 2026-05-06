۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

مدیرکل مدیریت بحران هرمزگان: زلزله‌های حوالی سرگز هیچ خسارتی نداشت

بندرعباس-مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با اشاره به وقوع دو زمین‌لرزه به بزرگی ۴.۷ و ۳.۸ ریشتر در حوالی سرگز از توابع حاجی‌آباد، گفت: این زلزله‌ها تاکنون هیچ گونه خسارتی نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در تشریح جزئیات زمین‌لرزه‌های امروز چهارشنبه، ۱۶ اردیبهشت در منطقه سرگز، اظهار داشت: نخستین زلزله با بزرگی ۴.۷ ریشتر ساعت ۱۳:۳۴:۲۲ و دومین زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۱۳:۴۶:۵٠ در حوالی این منطقه به ثبت رسیده است.

وی افزود: خوشبختانه بر اساس ارزیابی‌های اولیه تیم‌های ارزیاب و گزارش‌های دریافتی از دهیاران و بخشداران، این زمین‌لرزه‌ها هیچ گونه خسارت جانی، مالی، تخریب منازل مسکونی و تأسیسات زیربنایی در بر نداشته و وضعیت عادی است.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: تیم‌های ارزیاب در مناطق نزدیک به کانون زلزله مستقر شده‌اند و وضعیت را تحت نظر دارند.

