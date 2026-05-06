به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در تشریح جزئیات زمین‌لرزه‌های امروز چهارشنبه، ۱۶ اردیبهشت در منطقه سرگز، اظهار داشت: نخستین زلزله با بزرگی ۴.۷ ریشتر ساعت ۱۳:۳۴:۲۲ و دومین زمین‌لرزه با بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۱۳:۴۶:۵٠ در حوالی این منطقه به ثبت رسیده است.

وی افزود: خوشبختانه بر اساس ارزیابی‌های اولیه تیم‌های ارزیاب و گزارش‌های دریافتی از دهیاران و بخشداران، این زمین‌لرزه‌ها هیچ گونه خسارت جانی، مالی، تخریب منازل مسکونی و تأسیسات زیربنایی در بر نداشته و وضعیت عادی است.

حسن‌زاده خاطرنشان کرد: تیم‌های ارزیاب در مناطق نزدیک به کانون زلزله مستقر شده‌اند و وضعیت را تحت نظر دارند.