به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه سفر به استان لرستان، با ابراز خرسندی از حضور در این استان اظهار کرد: امروز بسیار خوشحال هستیم که در ادامه سفرهای استانی، در خطه غیورمردان استان لرستان حضور داریم؛ استانی که در جنگ تحمیلی اخیر، به عنوان دره مقاومت نقشآفرینی مؤثری داشته است.
برگزاری نشست با نخبگان لرستان
وی با اشاره به برنامههای این سفر افزود: در ادامه این سفر، نشستهای متعددی با نخبگان استان برگزار شد و در این جلسات، مسائل، دغدغهها و پیشنهادات نخبگان بهصورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور ادامه داد: همچنین درباره طرحهای مرتبط با بنیاد ملی نخبگان و راهکارهای توسعه فعالیتهای علمی و فناورانه در استان گفتگوهای مفصلی انجام شد.
بازدید از شرکتهای دانشبنیان استان
افشین ادامه داد: در جریان این سفر، بازدیدهایی نیز از شرکتهای دانشبنیان استان لرستان انجام شد که نشاندهنده ظرفیتهای قابل توجه این منطقه در حوزه اقتصاد دانشبنیان است.
وی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۳۳ شرکت دانشبنیان در استان لرستان فعال هستند که این تعداد، با توجه به ظرفیتهای انسانی و علمی استان، قابلیت افزایش دارد.
سهم لرستان در زیستبوم دانشبنیان کشور
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به وضعیت کلی کشور در حوزه دانشبنیان تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان در سطح کشور فعالیت میکنند.
وی تأکید کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، حمایت از نخبگان، توسعه زیرساختهای فناورانه و تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، تلاش خواهیم کرد تا بستر رشد شرکتهای دانشبنیان در لرستان بیش از پیش فراهم شود.
تمرکز شرکتها بر حوزههای مزیتدار استان
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در ادامه با اشاره به حوزههای فعالیت شرکتهای دانشبنیان در لرستان گفت: حوزههایی که بیشترین تمرکز شرکتهای دانشبنیان استان بر آنهاست شامل گیاهان دارویی، صنایع مختلف، فناوری اطلاعات (IT) و همچنین هوش مصنوعی است.
ظرفیت قابل توجه فناورانه در لرستان
وی با بیان اینکه در بازدیدهای انجامشده، توانمندیهای قابل توجهی در استان مشاهده شده است، افزود: در بازدیدهایی که از شرکتها داشتیم، توان خوبی در میان فعالان این حوزه دیده میشود و این ظرفیت میتواند با حمایت و هدایت صحیح، به نتایج بسیار مطلوبتری منجر شود.
لزوم تقویت نقش پارک علم و فناوری
افشین با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان بخشهای مختلف تصریح کرد: به نظر میرسد آنچه در حال حاضر بیش از هر چیز مورد نیاز است، ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر در زیستبوم فناوری استان است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور افزود: در این میان، پارک علم و فناوری استان باید تلاش مضاعفی داشته باشد تا مسیر راهنمایی و هدایت شرکتها برای طی کردن فرآیند دانشبنیان شدن بهدرستی انجام شود.
تصویب مصوبات حمایتی در سفر استانی
وی همچنین از تصویب مصوبات مهم در این سفر خبر داد و گفت: خوشبختانه در جریان این سفر، مصوبات خوبی در حوزه فناوری و نوآوری به تصویب رسید که میتواند به توسعه هرچه بیشتر این بخش در استان کمک کند.
افشین اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با اجرای این مصوبات و همراهی دستگاههای استانی، شاهد ارتقای سطح فناوری و نوآوری در استان لرستان باشیم.
تمرکز معاونت علمی بر فناوریهای اقتدارآفرین
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره برنامههای کلان این معاونت اظهار کرد: در سطح کلان، چند محور اساسی را دنبال میکنیم که مبتنی بر قوانین بالادستی از جمله ماده ۹۹ قانون برنامه است.
حمایت از حوزههای نوظهور و راهبردی
وی افزود: بر اساس این رویکرد، اولویتهای فناورانه کشور در حوزههای نوظهور و اقتدارآفرین تعریف شدهاند که مورد حمایت ویژه معاونت قرار دارند. این حوزهها نقش کلیدی در آینده اقتصاد و قدرت ملی کشور ایفا میکنند.
افشین تصریح کرد: از جمله این حوزههای اولویتدار میتوان به فناوریهای کوانتوم، هوش مصنوعی، تراریخته، علوم شناختی، میکروالکترونیک و همچنین حوزههای مرتبط با زیستفناوری اشاره کرد که تمرکز ویژهای بر توسعه و پیشرفت آنها وجود دارد.
