به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، صبح دوشنبه در جریان سفر به استان کردستان با حضور در گلزار شهدای بهشت محمدی سنندج، به مقام شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرد.
افشین در ادامه سفر خود با نماینده ولیفقیه در استان کردستان دیدار میکند و با حضور در پارک علم و فناوری استان، در جریان ظرفیتها، فعالیتها و برنامههای این مجموعه قرار خواهد گرفت.
دیدار با هیأت مدیره دانشگاه کردستان و برگزاری همایش دیدار با نخبگان استان از دیگر برنامههای معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در سفر به کردستان اعلام شده است.
این سفر با هدف بررسی ظرفیتهای علمی، فناوری و نخبگانی استان و تقویت زمینههای توسعه اقتصاد دانشبنیان در کردستان انجام میشود.
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