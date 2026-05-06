به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین آخوندزاده همچنین در این پیام آورده است: در حال حاضر عدم دسترسی به اینترنت بین‌المللی امکان انجام امور علمی را از محققین و بخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی سلب کرده است. حتی با اینترنت پرو دسترسی به «پابمد» مسدود است.

وی همچنین نسبت به از دست رفتن نمایه‌های بین‌المللی نشریات داخلی نیز هشدار داده است.

متن این پیام به شرح زیر است:

«به‌ نام خدا

عریضه برای خدا

من دقیقاً از سال ۱۳۶۴ کار دولتی کرده‌ام. از آموزش و پرورش، بنیاد جانبازان، سازمان بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، ستاد وزارت بهداشت، هلال احمر تا جهاد دانشگاهی در این ۴۱ سال تجربه یاد گرفته‌ام مشکلات به راحتی حل نمی‌شوند و شما باید بارها تلاش کنید تا یک روز و یک لحظه نتیجه بگیرید و باز یاد گرفتم اگر تلاش کردید و موفق نشدید، عریضه برای خدا بنویسید.

غرض به‌دلایل مختلف و به‌خصوص از سال گذشته به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی، کاهش ارتباطات بین‌المللی کمبود منابع مالی و بخصوص جنگ تحمیلی رشد علمی کشور کند شده و رتبه اول منطقه را از دست داده‌ایم. در حال حاضر عدم دسترسی به اینترنت بین‌المللی امکان انجام امور علمی را از محققین و بخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی سلب کرده است. حتی با اینترنت Pro دسترسی به Pubmed مسدود است. من بارها ذکر کرده‌ام دستیابی به اهداف برنامه پیشرفت هفتم با این شرایط غیر ممکن است، اما گوش شنوایی وجود ندارد. ما حتی قادر نیستیم مجلات داخلی نمایه شده در نمایه‌نامه‌های بین‌المللی را حفظ کنیم و مقالات پذیرفته‌شده را بارگذاری کنیم. با این وضع سال آینده اندونزی نیز از ما پیشی خواهد گرفت.

لذا الان با تجربه کار در بنیاد جانبازان و بهزیستی اکنون عریضه را برای خدا می‌نویسم. تجربه جانبازان و مددجویان بهزیستی نشان داده که اثر می‌کند.

والسلام

شاهین آخوندزاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵»