۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

فرماندار دیلم: فرآیند خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تسریع می‌شود

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: برای رفع نواقص موجود و تسریع در فرآیند خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، دستورات لازم صادر شد تا چرخه خرید بدون وقفه و با سهولت بیشتری انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر چهارشنبه در بازدید از مرکز خرید گندم تضمینی تعاونی روستایی دیلم با اعلام اینکه وضعیت خرید و تحویل گندم به صورت مستمر رصد می‌شود، گفت: در جریان این سرکشی مستقیم، با بهره‌برداران و کشاورزان منطقه دیدار کرده و دغدغه‌ها و مشکلات آنان را از نزدیک شنیدیم.

فرماندار دیلم با تقدیر از تلاش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی، تصریح کرد: برای رفع نواقص موجود و تسریع در فرآیند خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان، دستورات لازم را صادر کرده‌ایم تا چرخه خرید بدون وقفه و با سهولت بیشتری انجام شود.

پیش بینی برداشت ۱۲ هزار تن گندم و جو از مزارع

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیلم نیز در این بازدید با ارائه گزارشی اعلام کرد: با توجه به سطح زیر کشت ۱۲ هزار هکتاری گندم و جو در این شهرستان، پیش‌بینی می‌شود حداقل ۱۲ هزار تن محصول از مزارع برداشت شود.

صادق عسکری با اشاره به موقعیت مرکز خرید عامری به عنوان شمالی‌ترین نقطه شهرستان و استان بوشهر، افزود: از آغاز فصل برداشت در ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از یک هزار و ۲۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در این مرکز خریداری شده است.

این مقام مسئول همچنین از فعالیت ۶۱ دستگاه کمباین در سطح مزارع شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به روند برداشت، شمار کمباین‌های حاضر در منطقه به ۱۰۰ دستگاه افزایش یابد.

