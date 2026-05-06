«شهید مطهری» یک مکتب فکری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی عصر چهارشنبه در ویژه برنامه هفته بزرگداشت مقام معلم با حضور جمعی از مسئولان شهرستان های شاهرود و میامی با اشاره به جایگاه ویژه شهید مطهری در نزد بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، اظهار داشت: حضرت امام خمینی (ره) که خود مربی نخبگان و اندیشه‌سازان بسیاری بود، در جمله‌ای تامل‌برانگیز، شهید مطهری را ثمره عمر خویش نامیدند که این نشان‌دهنده عظمت وجودی فردی است که تمام تلاش‌های استاد در وجود او به بار نشسته بود.

وی با تاکید بر اینکه شهید مطهری فراتر از یک شخص، یک «مکتب فکری» و «منش» است، افزود: اگر می‌خواهیم معلمی موفق و ادامه‌دهنده راه این شهید باشیم، مطالعه ۴۰ عنوان کتاب ایشان بر ما فرض است. آثار شهید مطهری همچنان زنده و گویاست و به جرات می‌توان گفت که این کتب برای امروز ما نوشته شده و پاسخگوی دقیق تمامی شبهات اعتقادی و فکری بر اساس آیات و روایات است.

امام جمعه میامی در پایان خاطرنشان کرد: کار اصلی معلم، اندیشه‌ورزی و ایجاد یک مکتب فکری در ذهن دانش‌آموز است. اگر بتوانیم این تفکر ناب شیعی را به نسل جوان انتقال دهیم، قطعاً شاهد رشد و تعالی میهن اسلامی خواهیم بود.