ترسیم سبک زندگی اسلامی در محافل انس و معرفت مدینه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، حجتالاسلام حائریزاده استاد حوزه علمیه، در محفل انس و معرفت زائران ایرانی که در هتل آندلس بلازا مدینه اسکان دارند، با استناد به حدیثی گرانبها از پیامبر اکرم (ص)، به تشریح هفت ویژگی پرداخت که انسان را در آیینه اخلاق، شبیه به فرستاده خدا میکند.
وی گفت: طبق آموزههای اسلام، هر کس خوشاخلاقتر، نرمخوتر، به خویشان نیکوکارتر، به برادران دینی دوستدارتر، بر حق شکیباتر، فروخورندهی خشم و گذشتکنندهتر باشد، بیشترین شباهت را به ساحت مقدسه نبوی دارد.
این استاد حوزه، درادامه به تبیین نقطه مقابل این ویژگیها پرداخت و با اشاره به صفات کسانی که کمترین شباهت را به پیامبر دارند، افزود: زشتگویی، بیشرمی، بخل، تکبر، کینهتوزی، حسادت و سنگدلی، صفاتی هستند که فرد را از دایره شباهت به رسول رحمت دور میکنند؛ انسانی که خیری از او انتظار نمیرود و کسی از شرش در امان نیست، فرسخها با مکتب نبوی فاصله دارد.
چهار ستون مهم در سبک زندگی امام صادق (ع)
بخش دیگری از برنامههای شب گذشته، محفل معنوی انس و معرفت در هتل منازل الزهرا بود که در آن، سخنران بعثه مقام معظم رهبری در مدینه به بررسی بنیانهای فکری امام صادق (ع) پرداخت.
حائریزاده درسخنان خود چهار رکن اساسی زندگی ازدیدگاه رئیس مذهب جعفری را تلاش فردی، حیا از محضر الهی، آرامش در رزق و آمادگی برای معاد برشمرد.
سخنران محفل انس و معرفت در پایان با جمعبندی این آموزهها تأکید کرد: کیفیت عمل هر زائر در این سفر و در تمام زندگی، بر پایه بینش و باور او استوار است. کسی که خدا را شاهد بر کارهای خویش میبیند و به مرگ باور دارد، نه تنها از پلیدیها دوری میکند، بلکه تمام همّت خود را صرفِ سعادت اخروی و خدمت به خلق مینماید.
گفتنی است این محافل با استقبال گرم زائران ایرانی همراه بود و با ذکر مصیبت اهلبیت (ع) و میانبرنامههای معنوی به پایان رسید.
