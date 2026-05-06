آغاز ششمین جشنواره ملی گلاب گیری و سوغات اقوام ایرانی در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، میلاد پویامنش مسئول برگزاری جشنواره، با اشاره به اینکه امسال برای نخستینبار گلاب تولیدشده با نام گلاب کرج در این جشنواره عرضه شده اظهار داشت: گلهای مورد استفاده برای تولید این گلاب در کرج کشت شده و فرآیند گلابگیری نیز در همین شهر انجام شده است.
این رویداد فرهنگی با مشارکت اداره میراث فرهنگی و فرمانداری ویژه کرج برپا شده و در آن ۴۰ غرفه از سوغات، مواد غذایی محلی و صنایعدستی استانهای مختلف کشور فعالیت میکنند
این جشنواره از امروز به مدت ۲۰ روز دایر خواهد بود و در غرفههای آن محصولات استانهای کرمانشاه، یزد، تبریز، کرمان، گیلان، اصفهان، قم و البرز عرضه میشود.
به گفته مسئولان برگزاری جشنواره ملی گلاب گیری ، هدف از این برنامه ایجاد فضایی شاد و فرهنگی برای شهروندان است تا در کنار آشنایی با فرهنگ اقوام مختلف، فرصت خرید و تفریح داشته باشند.
ششمین جشنواره ملی گلابگیری و سوغات اقوام ایرانی همهروزه از ساعت ۱۶ تا ۲۳ پذیرای علاقهمندان است.
