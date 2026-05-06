عملیات اطفای حریق در مجتمع ارغوان اندیشه به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، در جمع خبرنگاران، از پایان عملیات امداد و نجات و اطفای حریق در مجتمع تجاری اداری ارغوان اندیشه خبر داد و گفت: متأسفانه آمار جانباختگان این حادثه به هشت نفر افزایش یافته است.

فرماندار شهریار با اشاره به آتش‌سوزی عصر روز گذشته در مجتمع تجاری اداری ارغوان اندیشه، اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی شهریار و شهرستان‌های معین در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

وی افزود: خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی و خستگی ناپذیر آتشنشانان و عوامل امدادی، عملیات اطفای حریق و امداد و نجات به طور کامل به پایان رسید، بر اساس آخرین آمار، متأسفانه شمار جانباختگان این حادثه به هشت نفر رسیده است.

فرماندار شهریار ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده جانباختگان و آسیب دیدگان این حادثه دلخراش، تصریح کرد: همانطور که دادستان محترم دستور پیگیری قانونی ابعاد حادثه را صادر کردهاند، فرمانداری نیز مصرانه بر برخورد قاطع و قانونی با هرگونه تخلف و قصور احتمالی که منجر به وقوع این فاجعه شده است، تأکید دارد. نتایج نهایی بررسی‌های کارشناسی در خصوص علت حادثه متعاقباً به اطلاع مردم خواهد رسید.

برنجی در پایان با قدردانی از تمامی نیروهای امدادی، مجموعه مدیریت بحران و شهرداری اندیشه، خاطرنشان کرد: مراتب تقدیر و تشکر خود را از تلاشهای جانانه همه آتشنشانان شهریار و شهرستانهای معین که در عملیات اطفای حریق و نجات جان انسانها از هیچ کوششی فروگذار نکردند، اعلام میدارم.