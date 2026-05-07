به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، اسامی هشت تن از جانباختگان حادثه آتشسوزی مجتمع تجاری ارغوان اندیشه را اعلام کرد.
فرماندار اسامی هشت شهروندی که در حادثه آتشسوزی مجتمع ارغوان شهر اندیشه جان خود را از دست دادند، به شرح زیر اعلام کرد:
· زهرا فرهمند، ۴۰ ساله
· مجتبی باطنی، ۵۰ ساله
· سروش باطنی، ۲۰ ساله
· جلیل محمد میرزا، ۴۱ ساله
· فردین نیکوفر، ۳۴ ساله
· بهار مهدیپور، ۲۶ ساله
· گلنوش بهارلو، ۲۹ ساله
· شکوفه حسنوند، ۴۰ ساله
فرماندار شهریار با ابراز تأسف از وقوع این حادثه گفت: در زمان بروز آتشسوزی، حدود دو هزار نفر در این مجتمع تجاری حضور داشتهاند که خوشبختانه با تلاش نیروهای امدادی از وقوع تلفات بیشتر جلوگیری شد.
وی افزود: علت حادثه در دست بررسی کارشناسان آتشنشانی و دستگاههای ذیصلاح است و نتایج نهایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
