۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

آغاز قرارگاه عملیاتی تنظیم بازار در گرمسار؛ حتی یک تخلف قابل قبول نیست

گرمسار- فرماندار گرمسار از آغاز فعالیت قرارگاه عملیاتی ویژه تنظیم بازار در این شهرستان خبر داد و گفت: حتی یک مورد تخلف صنفی حوزه سلامت مردم قابل قبول و توجیه نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در محل فرمانداری گرمسار از آغاز فعالیت قرارگاه عملیاتی ویژه تنظیم بازار در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: در این قرارگاه دستگاه های اجرایی، نظارتی و صنفی به صورت شبانه روزی وضعیت بازار را رصد می کنند.

وی از اختیارات کامل این قرارگاه خبر داد و در توضیحات اظهار داشت: در این قرارگاه با هرگونه احتکار، گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه و تخلف در کالاهای اساسی برخورد می شود.

فرماندار گرمسار به اهمیت نظارت بر نانوایی‌ها تاکید کرد و افزود: حتی یک مورد تخلف در نانوایی که سلامت مردم را به مخاطره بیاندازد قابل توجهی و قبول نیست.

همتی با اشاره به اینکه با فروش خارج از شبکه آرد، کم فروشی و بهداشت بدون اغماض برخورد خواهد شد، تصریح کرد: به سودجویان اجاره کوچک کردن سفره‌های مردم داده نمی‌شود.

وی به لزوم صیانت از معیشت مردم در شرایط کنونی تاکید کرد و افزود: نظارت بر انبارها، اقلام پر مصرف، برخورد با تخلفات صنفی و رسیدگی سریع به گزارش‌های مردمی برای حفظ آرامش و جلوگیری از سو استفاده اقتصادی در دستور کار مدیریت گرمسار است.

