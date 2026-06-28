به گزارش خبرنگار، علی همتی صبح یکشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان صنفی گرمسار که با حضور رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرهنگسرای خورشید تابان برگزار شد، با اشاره به جایگاه ریشه‌دار بازار در اقتصاد ایران، اظهار کرد: بازار همواره یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور بوده و بازاریان در مقاطع حساسی همچون انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند.

وی با تأکید بر لزوم پاسداشت این جایگاه، افزود: برای جلوگیری از تضعیف اصناف، باید بستر فعالیت مؤثر اتحادیه‌های صنفی فراهم شود. همتی با یادآوری آسیب‌های سنگین ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ اقتصادی بر پیکره بازار، خاطرنشان کرد: دفاع از حقوق بازاریان نیازمند تقویت تشکل‌های صنفی و سندیکاهای اثرگذار است.

فرماندار گرمسار با اشاره به فعالیت حدود پنج هزار واحد صنفی در این شهرستان، تصریح کرد: این تعداد واحد، گویای وابستگی معیشت بسیاری از خانواده‌ها به بازار است؛ ازاین‌رو آسیب‌شناسی جدی مشکلات و چالش‌های این حوزه در اولویت قرار دارد.

همتی در ادامه به برخی قوانین و سیاست‌های فشارآور بر بازار اشاره کرد و گفت: اگرچه توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کلان‌شهرها ممکن است کارآمد باشد، اما در شهرهای کوچک، بیشترین آسیب را به خرده‌فروشان و کسبه محلی وارد می‌کند و این موضوع نیازمند بازنگری است.

وی در پایان با قدردانی از انصاف و همراهی بازاریان گرمسار، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به این قشر تأکید کرد و افزود: حمایت از اصناف، حمایت از اقتصاد مقاومتی و معیشت پایدار مردم است.