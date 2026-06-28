  1. استانها
  2. سمنان
۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

سیاست مرگ‌آور فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای کسبه محلی گرمسار

سیاست مرگ‌آور فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای کسبه محلی گرمسار

گرمسار- فرماندار گرمسار با اشاره به وابستگی شدید معیشت پنج هزار واحد صنفی شهرستان به بازار، نسبت به پیامدهای توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای هشدار داد.

به گزارش خبرنگار، علی همتی صبح یکشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان صنفی گرمسار که با حضور رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرهنگسرای خورشید تابان برگزار شد، با اشاره به جایگاه ریشه‌دار بازار در اقتصاد ایران، اظهار کرد: بازار همواره یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور بوده و بازاریان در مقاطع حساسی همچون انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند.

وی با تأکید بر لزوم پاسداشت این جایگاه، افزود: برای جلوگیری از تضعیف اصناف، باید بستر فعالیت مؤثر اتحادیه‌های صنفی فراهم شود. همتی با یادآوری آسیب‌های سنگین ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ اقتصادی بر پیکره بازار، خاطرنشان کرد: دفاع از حقوق بازاریان نیازمند تقویت تشکل‌های صنفی و سندیکاهای اثرگذار است.

فرماندار گرمسار با اشاره به فعالیت حدود پنج هزار واحد صنفی در این شهرستان، تصریح کرد: این تعداد واحد، گویای وابستگی معیشت بسیاری از خانواده‌ها به بازار است؛ ازاین‌رو آسیب‌شناسی جدی مشکلات و چالش‌های این حوزه در اولویت قرار دارد.

همتی در ادامه به برخی قوانین و سیاست‌های فشارآور بر بازار اشاره کرد و گفت: اگرچه توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کلان‌شهرها ممکن است کارآمد باشد، اما در شهرهای کوچک، بیشترین آسیب را به خرده‌فروشان و کسبه محلی وارد می‌کند و این موضوع نیازمند بازنگری است.

وی در پایان با قدردانی از انصاف و همراهی بازاریان گرمسار، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به این قشر تأکید کرد و افزود: حمایت از اصناف، حمایت از اقتصاد مقاومتی و معیشت پایدار مردم است.

کد مطلب 6873004

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها