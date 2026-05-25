به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی غروب یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی گرمسار در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر از کشف مقادیر زیادی اقلام خوراکی در بازرسی از انبارها خبر داد و اضافه کرد: سه انبار به دلیل احتکار پلمب و با مالکان آن برخوردهای لازم انجام گرفته است.

وی با تاکید به اینکه با فرد یا گروهی که در بازار اختلال ایجاد کنند بدون اغماض برخورد می شود، ادامه داد: کالا باید به سهولت در دسترس مردم قرار گیرد.

فرماندار گرمسار با اشاره به اینکه کمبودی به لحاظ اقلام ضروری و کالا و خدمات در گرمسار مشاهده نشده است، توضیح داد: با کشف این انبارها کالاهای اساسی به مدت بیش از یکسال ذخایر خوراکی غنی و مطلوب است.

همتی با تاکید به اینکه پروژه های زیر ساختی گرمسار نباید معطل باقی بمانند، اظهار کرد: سیاست دولت نیز بر همین منوال که هیچ پروژه ای تعطیل نشود لذا در شهرستان نیز بر این مهم برنامه ریزی لازم انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه به دستور رئیس جمهور موانع واردات مواد اولیه پتروشیمی و واحدهای صنعتی برداشته شد، افزود: نفع آن در گردش چرخ تولید است.

فرماندار گرمسار در بخشی از صحبت‌های خود به وضعیت کنونی سیاسی حاکم در جامعه اشاره داشت و بیان کرد: نبرد امروز در جبهه تاب آوری است که بتوانیم با ثبات قیمت ها، امید افزایی و حفظ آرامش روانی باعث عقب نشینی دشمن شویم.