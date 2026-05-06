به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، با حضور در روستای قلعه‌رستم از توابع شهرستان ازنا، از یک توان‌یاب تحت پوشش بهزیستی دیدار و از نزدیک در جریان وضعیت و مشکلات وی و روستا قرار گرفت.

این دیدار با حضور روح الله لک‌علی‌آبادی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان ازنا و مدیرکل بهزیستی استان لرستان انجام شد.

وعده‌ای که عملی شد

استاندار لرستان پیش‌تر در نشستی که همزمان با هفته بهزیستی در خرم‌آباد برگزار شده بود، به این مددجو قول داده بود از محل سکونت وی بازدید کند که این وعده در سفر امروز عملی شد.

استاندار لرستان در جریان این حضور با اصغر سالاروند گفت‌وگو کرد و مسائل و دغدغه‌های وی را مورد بررسی قرار داد.

استاندار به مشکلات این مددجو گوش فرا داد و دستورات لازم برای پیگیری صادر کرد.

نشستن پای صحبت‌های مردم روستا

استاندار لرستان همچنین در حاشیه این بازدید، با جمعی از اهالی روستای قلعه‌رستم دیدار کرد، پای صحبت‌های آنان نشست و دستورات لازم را برای پیگیری و رسیدگی به مسائل و مشکلات مطرح‌شده صادر کرد.

شاهرخی پس از استماع مسائل مطرح‌شده توسط اهالی روستا، دستورات لازم را برای پیگیری و رسیدگی هرچه سریع‌تر به مشکلات آنان صادر کرد.

از جمله این مسائل می‌توان به مشکلات زیرساختی، معیشتی و خدماتی اشاره کرد.