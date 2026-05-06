به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی، در بازدید از یک مجموعه بازار طلافروشی که در آستانه افتتاح است، از حمایت مدیریت ارشد استان از سرمایهگذاری در احیای بافت قدیم شهری خبر داد.
مجیدی اظهار کرد: این پروژه در راستای بازسازی و مرمت بخشی از بافت قدیم شهر خرمآباد و با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال اجراست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: احیای بافتهای تاریخی، یکی از اولویتهای اصلی مدیریت ارشد استان است.
خرمآباد با پیشینه بیش از ۶۳ هزار ساله و ثبت جهانی
مجیدی با تأکید بر اهمیت احیای بافت تاریخی خرمآباد بیان کرد: با توجه به پیشینه بیش از ۶۳ هزار ساله این شهر و ثبت جهانی آن، هر اندازه بتوانیم بافت قدیم را احیا کنیم و سرمایهگذاران بیشتری برای انجام چنین کارهای ارزشمندی ورود پیدا کنند، بدون تردید در رشد صنعت گردشگری خرمآباد بسیار سودمند و مؤثر خواهد بود.
وی ادامه داد: احیای بافتهای تاریخی و تبدیل آنها به فضاهای تجاری و گردشگری مدرن، ضمن حفظ هویت تاریخی شهر، زمینههای اشتغال و درآمدزایی پایدار را نیز فراهم میکند.
