سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر از توقیف یک دستگاه خودروی سواری بی‌ام‌و به دلیل تخلف سرعت غیرمجاز در محور اردستان به نایین خبر داد.

وی اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح ارتقای ایمنی تردد در جاده‌های استان، تیم گشت پلیس راه اردستان–بادرود هنگام کنترل ترافیک در این محور، یک دستگاه خودروی سواری بی‌ام‌و را که با سرعت ۱۹۵ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود شناسایی و متوقف کردند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان افزود: با توجه به اینکه این میزان سرعت در زمره تخلفات حادثه‌ساز و بحرانی محسوب می‌شود، خودرو متخلف برابر مقررات توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

میرزایی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با رانندگان متخلف گفت: پلیس راه با رانندگانی که با سرعت‌های غیرمجاز و خطرناک امنیت جاده‌ها را به خطر می‌اندازند بدون اغماض و مطابق قانون برخورد می‌کند و در چنین مواردی توقیف فیزیکی خودرو در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی همچنین به رانندگان هشدار داد: محورهای مواصلاتی استان اصفهان محل ارتکاب تخلفات رانندگی، به‌ویژه تخلفات حادثه‌ساز نیست و تمامی مسیرها به‌صورت مستمر تحت نظارت تیم‌های محسوس و نامحسوس پلیس قرار دارد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و سرعت مطمئنه، در افزایش ایمنی سفرها و کاهش حوادث جاده‌ای همکاری کنند.