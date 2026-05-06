به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علیمحمدی در سخنانی، اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون، ۱۰۳ مورد حادثه در سطح استان به ثبت رسیده که بیشترین تعداد مربوط به حوادث ترافیکی با ۳۲ مورد بوده است. همچنین ۱۱ مورد حادثه در مناطق کوهستانی رخداده که نیروهای امدادی نسبت به ارائه خدمات لازم اقدام کردند.
وی افزود: در مجموع این حوادث، هزار و ۴۶ نفر دچار آسیب شدند که از این تعداد ۲۰۱ نفر مصدوم و تحت اقدامات درمانی و امدادی قرار گرفتند و ۶۸۶ نفر نیز از خدمات امدادرسانی بهرهمند شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان با اشاره به عملیات تخصصی انجامشده، تصریح کرد: در این مدت ۱۷ مورد عملیات رهاسازی توسط نجاتگران انجام شده است.
علیمحمدی، عنوان کرد: در مجموع ۶۵۷ نیروی عملیاتی هلالاحمر در قالب تیمهای امداد و نجات در این حوادث مشارکت داشتهاند که نشاندهنده آمادگی و حضور مستمر نیروهای امدادی در سراسر استان است.
