حضور مردم در خط اول نبرد، مسیر تاریخ را تغییر داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد شجاعی شامگاه چهارشنبه در تجمعات مردمی منطقه آزادشهر مشهد حضور مردم در صحنه را خط اول یک نبرد تاریخی دانست و اظهار کرد: این حضور در مدت دو ماه گذشته موجب پیروزی‌هایی در سطح ملی و بین‌المللی شده است.

کارشناس دینی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: دین اسلام دینی جهانی است و بنا بر وعده الهی بر سایر ادیان غلبه خواهد یافت.

وی با استناد به روایتی از امام صادق (ع)، تحقق کامل این وعده را در عصر ظهور حضرت مهدی (عج) دانست و افزود: آرمان پیروان اهل بیت (ع) باید با آرمان امام زمان (عج) همسو باشد.

شجاعی «انتظار فرج» را برترین عبادت، عمل و جهاد امت اسلامی عنوان کرد و گفت: زمینه‌سازی برای ظهور، رسالت مشترک انبیا و اهل بیت (ع) بوده است.

این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه آرمان انقلاب محدود به مرزهای ایران نیست، گفت: ما برای هشت میلیارد انسان آمده‌ایم.

وی به نمونه‌هایی از حمایت‌های مردمی در خارج از کشور اشاره کرد و این تحولات را نشانه گسترش پیام انقلاب دانست.

شجاعی در ادامه، مقاومت مردمی را عامل «نجات میلیاردها انسان» دانست و تأکید کرد: پاداش این اقدامات تا روز قیامت ثبت خواهد شد.

کارشناس دینی از مردم خواست وحدت و همدلی خود را حفظ کنند و اجازه ندهند «منافقان و کودتاگران» با ایجاد تردید و اختلاف، صفوف آنان را متفرق کنند.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره پیروزی نهایی، اظهار کرد: شک نکنید که پیروزی نهایی محقق خواهد شد و افزود ملت ایران به عالی‌ترین درجات خواهد رسید.