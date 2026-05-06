به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناوه چهارشنبه شب در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهدای اخیر و استاد شهید مرتضی مطهری، با اشاره به تقارن هفته معلم با ایام ماه ذی‌القعده، این ماه را فرصت انس با خداوند و اهل‌بیت علیهم‌السلام دانست و بر اهمیت بهره‌مندی معنوی از این ایام تأکید کرد.



حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در ادامه با تبیین جایگاه زیارت امام رضا(ع)، آن را از عوامل مهم گشایش مشکلات، آمرزش گناهان و ارتقای معنوی انسان برشمرد و با استناد به روایات، بر آثار و برکات این زیارت در دنیا و آخرت تأکید کرد.

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به جایگاه رفیع معلم در نظام اسلامی، تصریح کرد: معلمی ادامه مسیر انبیا و اولیای الهی و تجلی نعمت بزرگ هدایت است. وی افزود: هیچ نعمتی بالاتر از نعمت هدایت نیست و این رسالت خطیر پس از انبیا و ائمه(ع)، بر عهده علما و معلمان قرار دارد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت تربیت معلم در تراز انقلاب اسلامی، نقش هدایت‌گری در جامعه را بسیار تعیین‌کننده دانست و گفت: جامعه‌ای پیشرفت می‌کند که از دو مؤلفه «شور» و «شعور» برخوردار باشد و معلمان نقش اساسی در تقویت این دو عنصر دارند.

امام جمعه گناوه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه و فشارهای اقتصادی، بر ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان تأکید کرد و حضور آگاهانه مردم در صحنه را عامل ناکامی توطئه‌های دشمنان دانست.

این آیین در فضایی معنوی و با هدف تجلیل از جایگاه والای معلم و تبیین نقش هدایت‌گری اساتید حوزه‌های علمیه برگزار شد.

در این مراسم، برنامه‌های متنوعی از جمله قرائت قرآن کریم، اجرای دکلمه، سخنرانی امام جمعه و آیین تقدیر از اساتید و طلاب برگزیده اجرا شد.