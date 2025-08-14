همایش اربعین پیام مبارزه با ظلم و بی عدالتی را به جهان منتقل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر پنجشنبه در مراسم اربعین حسینی در مسجد پیامبر اعظم (ص) گناوه که با حضور عزاداران و عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) برگزار شد، با تسلیت این اربعین اباعبدالله الحسین (ع) و یاران آن حضرت و ایام سوگواری دهه پایانی ماه صفر، با اشاره به جایگاه و اهمیت زیارت اربعین اظهار کرد: خواندن زیارت اربعین یکی از مستحبات و فرصتی استثنایی برای ابراز معرفت، عشق و وفاداری به اهل بیت علیهم‌السلام است و ارتباط قلبی و معنوی زائر با امام حسین (ع) را تقویت می‌کند.

امام جمعه گناوه با استناد به آموزه‌ها و دیدگاه امام حسن عسکری (ع)، پنج نشانه شیعه را یادآور شد و افزود: اقامه نمازهای واجب و مستحب، سجده‌های خالصانه، رعایت سنت انگشتر به دست راست، جهر به «بسم‌الله الرحمن الرحیم» در نماز و زیارت اربعین، از مهم‌ترین شاخص‌های هویت معنوی شیعه است و این نشانه‌ها، معرف و مظهر تعهد دینی ما در سطح جهان هستند.

وی ادامه داد: زیارت اربعین سید الشهدا (ع) در روز اربعین آن حضرت از نشانه‌های مهم شیعیان است و اولین کسی که این زیارت و سنت را پایه گذاری کرد صحابی بزرگ پیامبر «جابر بن عبدالله انصاری» بود.

وی بیان کرد: اربعین رسانه‌ای جهانی و بی نظیر برای معرفی امام حسین (ع) است که معرفی آن حضرت مقدمه‌ای برای شناخت امام زمان (عج) خواهد بود.

امام جمعه گناوه با تشریح فلسفه قیام امام حسین (ع) ادامه داد: هدف از قیام سالار شهیدان همان اهداف انبیا و نجات مردم از جهالت، ظلم و فساد بود و امام حسین (ع) در این راه هیچ عذری برای کسی باقی نگذاشت و حجت را بر همه تمام کرد و در راه هدایت مردم همه هستی و خون قلب خود را بذل کرد و امروز اربعین حسینی، نمادی جهانی از عدالت‌خواهی و مبارزه با ستم است.

وی بیان کرد: در برهه کنونی حرکت عظیم و همایش جهانی اربعین بیش از بیست و پنج میلیون زائر از اقوام، مذاهب و ادیان مختلف را گرد هم آورده و پیام وحدت، مقاومت، مبارزه در برابر ظلم و بی عدالتی و جنایات جنایت کاران را منتقل می‌کند.

وی با تأکید بر ابعاد معنوی و فرهنگی زیارت اربعین گفت: امام حسین (ع) میراث دار تمام انبیاست و عاشقان اهل بیت (ع) با حضور در این راهپیمایی، در ثواب و اجر شهدای کربلا شریک می‌شوند.

وی گفت: امام حسین (ع) کشتی نجات است و زیارت اربعین آن حضرت، مسیر هدایت و قرب الهی را برای زائران هموار می‌کند و اهمیت عمل صالح و حضور قلب در عبادت را نمایان می‌سازد.

امام جمعه گناوه همچنین به نقش اجتماعی و تمدنی اربعین اشاره کرد و اظهار داشت: حرکت میلیونی اربعین، امام حسین (ع) و اهداف قیام حضرت را به جهانیان معرفی می‌کند و عدالت و مقاومت در برابر ظلم را منتقل می‌سازد این رویداد معنوی، بالاتر از هر فستیوال یا تجمع بین‌المللی، ارزش فرهنگی و تمدنی بی‌نظیری دارد.

قرائت زیارت پرفیض اربعین، ذکر مصیبت و مداحی توسط مداح اهل بیت «عباس فرید» و عزاداری، گرداندن پرچم مقدس بارگاه امام حسین (ع) بین عزاداران از بخش‌های دیگر این آئین بود که جلوه‌ای معنوی به مراسم بخشید.