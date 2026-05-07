هاآرتص: ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در مطلبی درباره تحولات مربوط به جنگ ایران نوشت: ترامپ برای اولین بار در زندگیاش بهای کامل یک تصمیم بد را میپردازد و درک این موضوع که نمیتواند از مسئولیت شانه خالی کند، برایش دشوار است.
در ادامه گزارش این روزنامه صهیونیستی آمده است: پس از بیش از دو ماه تلاش برای تسلیم کردن ایران، ترامپ در جنگی گیر کرده است که راه خروجی ندارد و با دشمنی سرسخت و ماهر روبرو است که نمیترسد و تسلیم نمیشود.
هاآرتص پیشتر هم در گزارشی اشاره کرده بود که با وجود تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای نابودی زیرساختهای ایران، به نظر نمیرسد او تمایل زیادی به بازگشت به یک جنگ تمامعیار داشته باشد.
این روزنامه صهیونیستی به افزایش تنش ها در منطقه خلیج فارس پس از اعلام طرح آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز نیز پرداخت و نوشت که تنها با یک تصمیم، ترامپ بهطور قابلتوجهی سطح تنش در خلیج فارس را افزایش داده است.
