نظارت بر بازار مراکز عرضه ماهی زنده در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، کیارش بیرانوند در سخنانی، اظهار داشت: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و نظارت بر چرخه توزیع، کارشناسان گروه توسعه آبزیپروری شیلات استان در بازدیدی میدانی، وضعیت مراکز عرضه ماهی زنده را در سطح شهر مورد واکاوی قرار دادند.
وی گفت: در این برنامه نظارتی که با شعار «خدمت تعطیل نیست» انجام شد، روند عرضه، شرایط بهداشتی نگهداری در مخازن و کیفیت آبزیان بهویژه ماهی قزلآلا موردبررسی دقیق قرار گرفت.
مدیرکل شیلات لرستان، عنوان کرد: کارشناسان در این بازدید ضمن استعلام و ثبت قیمت روز ماهی قزلآلا، با فروشندگان و عرضهکنندگان آبزیان گفتگو کرده و راهکارهای ارتقای کیفی نگهداری ماهی زنده را تشریح کردند.
بیرانوند، بیان داشت: هدف از این پایشهای دورهای، اطمینان از سلامت محصولات شیلاتی عرضهشده به شهروندان، کنترل ثبات قیمت در بازار و جمعآوری دادههای آماری دقیق برای برنامهریزیهای کلان در حوزه توسعه آبزیپروری استان عنوان شده است.
وی تأکید کرد: اداره کل شیلات لرستان تأکید دارد که نظارت بر بازار آبزیان بهمنظور حفظ رضایتمندی هم استانیها، بهصورت مستمر در دستور کار این مجموعه قرار دارد.
نظر شما