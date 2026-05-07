به گزارش خبرگزاری مهر، در آیینی با حضور استاندار قم، فعالان صنعت، معدن و تجارت این استان با برگزاری جشن گلریزان ۱۶۲ میلیارد ریال برای بازسازی واحدهای مسکونی و صنعتی آسیب‌دیده اختصاص دادند



این آیین گلریزان با هدف حمایت از روند بازسازی مناطق و واحدهای خسارت‌دیده جنگ رمضان برگزار شد.



در این آیین، فعالان اقتصادی ضمن تقدیر از رویکرد مدیریتی استاندار قم، بر تقویت همکاری میان بخش دولتی و خصوصی و نقش این هم‌افزایی در توسعه استان تأکید کردند.



استاندار قم در این مراسم با قدردانی از مشارکت صنعتگران و تولیدکنندگان، اقدام آنان را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و همراهی با مردم عنوان کرد.



اکبر بهنام‌جو گفت: این همدلی می‌تواند روند بازسازی و بازگشت استان به شرایط عادی را تسریع کند.



روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این مراسم با اشاره به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی در شرایط دشوار، پایداری و تلاش صنعتگران را قابل تقدیر دانست و آن را عامل مهمی در حفظ چرخه تولید استان عنوان کرد.



در پایان این برنامه، فعالان اقتصادی با مشارکت گسترده خود در مجموع ۱۶۲ میلیارد ریال برای بازسازی واحدهای صنعتی و مسکونی آسیب‌دیده اختصاص دادند تا در مسیر خدمت‌رسانی و بازسازی، سرعت بیشتری حاصل شود.