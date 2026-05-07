۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

هواشناسی: دما در خور و بیابانک اصفهان به ۴۰ درجه رسید

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دما در خور و بیابانک در شرقی ترین منطقه استان اصفهان در نیمه بهار به ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر رسید.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه، ایستگاه شهرستان خور و بیابانک با ثبت دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر، گرمترین نقطه استان اصفهان است.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، افزود: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد جمعه به ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به گذر امواج ناپایدار در سطوح میانی جو، گفت: این شرایط سبب وزش باد شدید و توفان لحظه‌ای و خیزش گردوخاک طی امروز و فردا به ویژه در نواحی غربی و تا حدودی مرکزی استان خواهد بود.

به گفته معتمدی، همچنین شرایط نفوذ گردوخاک از کشور عراق در بیشتر مناطق استان طی امروز تداوم دارد.

وی اضافه کرد: همچنین از فردا جمعه ناپایداری در غرب استان سبب رگبار و رعد وبرق خواهد شد و روز شنبه این ناپایداری‌ها به نواحی شرقی استان کشیده می‌شوند.

کد مطلب 6823033

