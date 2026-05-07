۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

هشدار هواشناسی گلستان؛ ورود سامانه بارشی جدید از جمعه شب

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از فعالیت متناوب امواج ناپایدار و وقوع بارندگی طی امروز پنجشنبه خبر داد و گفت: از جمعه شب تا یکشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: امروز با عبور متناوب امواج کم‌دامنه، افزایش ابرناکی و بارش‌های پراکنده در سطح استان را شاهد بودیم.

وی افزود: از عصر امروز پنجشنبه تا شامگاه جمعه به‌تدریج از میزان ناپایداری‌های جوی کاسته خواهد شد و شرایط نسبتاً پایدار در استان حاکم می‌شود.

معقولی ادامه داد: اما از جمعه شب تا روز یکشنبه، استان گلستان تحت تأثیر سامانه بارشی جدید قرار خواهد گرفت که در این مدت بارندگی، وزش باد نسبتاً شدید موقتی و وقوع پدیده مه در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

