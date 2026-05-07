عزیمت نزدیک به ۶ هزار زائر ایرانی به مکه مکرمه

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که امروز پنجشنبه(۱۷ اردیبهشت) به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب سرپرست حجاج ایرانی در مدینه منوره تشکیل شد، رئیس سازمان حج و زیارت با ارائه گزارشی از فعالیت های اجرایی در موسم حج امسال افزود: ۷ هزار زائر تشرف جمعی به روضه رضوان داشتند و زیارت دوره زائران روزانه و منظم درحال انجام است.

وی به پخت بیش از ۱۶۲ هزار پرس غذا برای پذیرایی از زائران در آشپزخانه های تحت مدیریت این سازمان اشاره کرد و گفت: تامین غذای زائرین با تفکیک نیازهای رژیمی برای حدود ۴ درصد از جامعه هدف نیز درحال انجام است.

رئیس سازمان حج در ادامه به دغدغه زائران از عدم صدور روادید برای برخی همراهان، مسایل مالی، اقامت در مدینه و شکسته شدن کاروان ها، ضعف اطلاع رسانی پروازها ، آموزش احکام، اینترنت و سامانه نسک اشاره و آثار آن در زنجیره عملیات را تشریح کرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت هم با اشاره به نقش اطلاع رسانی و لزوم همراهی روحانیون و مدیران کاروان ها در توجیه شرایط و مشکلات دست اندرکاران عملیات حج برای زائران ، اهمیت همدلی میان عوامل فرهنگی و اجرایی را در مدیریت امور یادآور شد.

در ادامه این جلسه ، مسئول عملیات نقل مدینه با ارائه گزارشی، به برگزاری زیارت دوره برای ۱۰۷۰۰ نفر با استفاده از ۲۶۴ دستگاه اتوبوس و شرکت ۲۷۰ نفر در زیارت دوره ویژه اشاره کرد و گفت: استفاده از قطار برای عزیمت زائران با تلاش فروان تحقق یافته و امروز هم بیش از ۲ هزار نفر برای انجام اعمال خود با قطار سریع السیر حرمین از مدینه به مکه منتقل می شوند.

رئیس مرکز پزشکی حج وزیارت هم با اشاره به اینکه تاکنون دو درمانگاه در مدینه و ۵ درمانگاه در مکه تجهیز شده و فعال اند، اظهار داشت: از ۱۸۵ نفری که قرار بود برای ارائه خدمات پزشکی به سرزمین وحی اعزام شوند تاکنون برای ۱۵۰ نفر روادید صادر شده است.

سید علی مرعشی افزود: بیش از ۱۱ تن دارو به عربستان منتقل شده که ترخیص آن درحال پیگیری است.

این جلسه با گزارش سرکنسول کشورمان در جده در خصوص روابط دو کشور و آمادگی این مجموعه برای پیگیری مسایل مربوط به زائران ادامه یافت.

حسن زرنگار برگزاری عملیات حج امسال را کاری بزرگ توصیف کرد که با درایت و مدیریت در حال انجام است و همه تلاش دارند حجی روان برگزار شود و زائران در پایان موسم حج به سلامت به کشور بازگردند.

سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت هم از وی خواستند که پیگیری رقم طلب و صدور روادید برای جاماندگان و امکان استفاده از ویزاهای لاغی را در اولویت قرار دهد و سرکنسول کشورمان وعده داد که ضمن تماس با سفارت ایران در ریاض این موضوع را از طریق وزارت خارجه عربستان پیگیری می کند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در پایان تصریح کرد: از کشور میزبان انتظار می رود زمینه سفرمسئولان بخش های مختلف را که نقش اساسی در برگزاری عملیات حج دارند سریعتر فراهم کند و برای آنان روادید صادر شود.