به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی امروز گزارش داد که ۱۰ نظامی ارتش این رژیم، پس از جراحات ناشی از یک پهپاد از نوع «FPV» به بیمارستان رمبام در حیفا منتقل شدند.

سخنگوی رسمی ارتش صهیونیستی در بیانیه‌ای رسمی گفت که حزب‌الله چندین پهپاد انتحاری را پرتاب کرده است که این پهپادها در نزدیکی نظامیان اسرائیلی منفجر شده و منجر به زخمی شدن آنها شده است.

پیش از این، دورون کدوش، خبرنگار نظامی رادیو ارتش صهیونیستی، درباره سندی مربوط به سال گذشته از بخش عملیات ارتش صحبت کرده بود که در آن نسبت به خطر پهپادهای بمب‌گذاری شده مبتنی بر فیبر نوری هشدار داده و نقاط ضعف موجود در ابزارهای دفاعی و تهاجمی رزیم صهیونیستی را تشریح کرده بود.