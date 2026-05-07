۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

ادامه نقض آتش‌بس با تجاوز صهیونیست‌ها به مناطقی از جنوب لبنان

جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنان به نقض توافق آتش بس در لبنان ادامه داده و به مناطقی از جنوب این کشور حمله کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنگنده های رژیم اسرائیل بار دیگر به اطراف منطقه حومین الفوقا حمله کردند.

بر اساس این گزارش، شهرک بلاط از توابع مرجعیون در جنوب لبنان نیز هدف حمله هوایی جنگنده های اسرائیلی قرار گرفت.

جنگنده های متجاوز صهیونیستی همچنین بار دیگر شهرک الدویر را هدف حمله هوایی قرار دادند.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله رژیم اسرائیل به شهرک الحبوش در جنوب لبنان، ۵ نفر شهید و دو نفر زخمی شدند.

حزب‌الله نیز اعلام کرد رزمندگان مقاومت اسلامی یک تجمع دشمن صهیونیستی را با موشک در شرق شهرک البیاض در جنوب لبنان هدف قرار دادند.

حزب الله همچنین اعلام کرد که رزمندگان مقاومت اسلامی، یک تجمع دشمن اسرائیلی را در شهرک الطیبه در جنوب لبنان با حمله پهپادی هدف قرار داده اند.

ارتش رژیم متجاوز صهیونیستی در روزهای گذشته با ادامه نقض آتش بس، مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار داد.

