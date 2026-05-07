حزب الله لبنان لانچر گنبد آهنین را منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب الله لبنان در تشریح جدیدترین عملیات نظامی خود علیه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یکی از سکوهای پرتاب موشک سامانه ضد موشکی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی را در منطقه جل العلام با پهپادهای انتحاری خود هدف قرار داده و از بین برده است.

حزب الله همچنین از حمله به تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک دیر سریان خبر داد.

مقاومت لبنان همچنین در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد که تجمع نظامیان صهیونیست و نیز یک دستگاه خودروی نامیرا را در بنت جبیل هدف قرار داده است.

حزب الله لبنان اعلام کرد یک تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک البیاضه در جنوب این کشور با پهپاد هدف قرار داده است.

پیش از این ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرده بود که حزب الله از صبح امروز چند پهپاد و کوادکوپتر به سمت نظامیان این رژیم در جنوب لبنان شلیک کرده است. بنابر اعلام رسانه‌های صهیونیستی، در این حملات بیش از ۱۰ نظامی زخمی شده‌اند و احتمال اینکه تلفاتی وجود داشته باشد، زیاد است؛ ولی تل‌آویو این اخبار را سانسور می‌کند.