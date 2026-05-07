به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه در جریان بازدید مشترک شورای دستگاه‌های نظارتی استان و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه از سد آناهیتا، آخرین وضعیت اجرایی این پروژه و موانع پیش‌روی آن مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید میدانی، بخش‌های مختلف پروژه از جمله بدنه سد، تأسیسات جانبی و سامانه‌های کنترل و تخلیه آب ارزیابی شد و مسئولان بر ضرورت تسریع در رفع مشکلات حقوقی، مالی و اجرایی تأکید کردند.

درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به اهمیت این طرح اظهار کرد: سد آناهیتا از پروژه‌های مهم تأمین آب در استان محسوب می‌شود که اکنون به پیشرفت فیزیکی ۹۸.۵ درصد رسیده است.

وی افزود: این سد با ظرفیت مخزن ۲۵ میلیون مترمکعب طراحی شده و نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های آبی منطقه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه ادامه داد: همزمان با تکمیل بخش‌های پایانی پروژه، اجرای طرح‌های مرتبط در محدوده سد از جمله ساماندهی اراضی، جاده‌های دسترسی و پیگیری امور اجرایی منطقه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

درویشی خاطرنشان کرد: رفع موانع باقی‌مانده با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان از جمله استانداری، معاونت عمرانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیوان محاسبات در حال پیگیری است تا زمینه بهره‌برداری نهایی از این طرح فراهم شود.

وی همچنین نظارت مستمر و تعامل سازنده میان دستگاه‌ها را از عوامل مؤثر در پیشرفت پروژه‌های عمرانی دانست و ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، سد آناهیتا در آینده نزدیک به بهره‌برداری رسمی برسد.