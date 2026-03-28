سد آناهیتا در مرحله آبگیری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر شنبه در جریان بازدید از پروژه‌های مهار آب‌های سطحی استان با تشریح آخرین وضعیت سد آناهیتا اظهار کرد: با اختصاص اعتبارات ویژه از محل مصوبات سفر ریاست‌جمهوری، این سد بزرگ اکنون در مرحله آبگیری قرار گرفته است تا آرزوی دیرینه مردم کنگاور برای تأمین آب شرب بلندمدت و آبیاری ۱۱۰۰ هکتار از اراضی منطقه محقق شود.

وی با اشاره به اولویت‌های راهبردی مدیریت ارشد استان در حوزه منابع آبی افزود: مهار آب‌های سطحی و بهره‌برداری بهینه از منابع آب از مهم‌ترین برنامه‌های استان برای شکوفایی بخش کشاورزی و صنعت به شمار می‌رود که در همین راستا اعتبارات مناسبی به این حوزه اختصاص یافته است.

استاندار کرمانشاه با تشریح وضعیت سدهای در دست اجرای استان تصریح کرد: در حال حاضر چهار سد بزرگ در نقاط مختلف استان با شتاب در حال اجرا است و خوشبختانه روند اجرای این پروژه‌ها طبق برنامه پیش می‌رود؛ به‌طوری که سد شرفشاه پیش از این با موفقیت آبگیری شده و اکنون سد راهبردی آناهیتا نیز وارد مرحله حساس آبگیری شده است.

حبیبی ادامه داد: دو سد بزرگ دیگر استان نیز با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال اجرا هستند و به زودی به مرحله‌ای خواهند رسید که امکان آبگیری آن‌ها فراهم شده و به شبکه پایدار منابع آبی استان متصل شوند.

وی با اشاره به اهمیت سد آناهیتا برای شهرستان کنگاور و مناطق همجوار گفت: این پروژه علاوه بر تأمین آب شرب پایدار برای شهروندان، زمینه آبیاری ۱۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را فراهم می‌کند که نقش مهمی در افزایش تولید محصولات کشاورزی، ارتقای امنیت غذایی و بهبود معیشت روستاییان خواهد داشت.

استاندار کرمانشاه همچنین با قدردانی از حمایت‌های وزارت نیرو و تلاش‌های مجموعه شرکت آب منطقه‌ای استان اظهار کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و استانی موجب شده است کرمانشاه در حوزه مدیریت منابع آب به یکی از استان‌های پیشرو کشور تبدیل شود.

در این بازدید معاونان عمرانی و اقتصادی استاندار، فرماندار کرمانشاه، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، مدیرکل جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران استانی حضور داشتند.