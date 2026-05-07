به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته معلم برنامه آفرین گویی با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان، مدیرکل کانون، معاون، کارشناسان، مربیان کانون پرورش فکری و کانون زبان ایران برگزار شد.
احمد نفیسی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان در این آیین با تبریک هفته معلم گفت: امروز بسیار خوشحالم که در جمع مربیان کانون و کانونی ها هستم زیرا بیشتر مطالبی که حتی در دانشگاهها خواندیم را به فراموشی سپردیم اما خاطره حضور در کانون پرورش فکری، عطر کتابها و عشق و علاقه به کتاب برای همیشه در ذهن ما ماندگار شد و بخشی از زندگی ما شده است.
نفیسی تأکید کرد: آموزش در کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان بهدلیل بنیادی بودن درست و محکم بودن ماندگار و مؤثر است و چون باانگیزهای درست صورت می گیرد، استمرار و ماندگاری دارد.
وی ابراز داشت: باید به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بهلحاظ مادی و معنوی توجه بیشتری شود، زیرا سرمایهگذاری روی کانون و کودکان آن بسیار پربازده و مفید است.
نفیسی ادامه داد: دانش در دنیای امروز جایگاه بسیار رفیع و والایی دارد و بانوان سرزمین ما در این حوزه همیشه پیشگام هستند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان گفت: در تاریخ اسلام شاهد جنگی دیگر در رمضان بوده ایم که اسلام پیروز میدان آن بودهاست و همچنین در جنگ احزاب نیز باوجود اتحاد تمام قبایل در مقابل مسلمانان آنان پیروز شدند و امروز نیز جمهوری اسلامی ایران پیروز میدان جنگ رمضان شد.
مربیان کانون فضای جنگ را در تجمعات شبانه به فضای تربیتی تبدیل نمودند
پروین پشتکوهی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان در این آیین گفت: مربیان کانون پرورش فکری استان با استفاده از تجربه و توانمندی و با اجرای فعالیتهای فرهنگی و هنری فضای جنگ را در تجمعات شبانه به فضای تربیتی تبدیل نمودند.
پشتکوهی با اشاره به اینکه در ایام جنگ تحمیلی سوم در حالی که کارکنان ادارات بهصورت ۲۰ درصد و ۵۰درصد در محل خدمت حاضر شدند. مربیان و کارکنان ستادی کانون هرمزگان ۱۰۰ درصد در ایام جنگ فعال بودند و حتی وارد میدان تجمعات شبانه، حسینیهها و مساجد و در روستاها در باغها و حتی خانههای شخصی خود به فعالیت ادامه دادند و میدان فرهنگی، سنگر فرهنگی و تربیتی استان را رها نکردند و از پای ننشستند .
پشتکوهی با بیان اینکه محتوا و آثار هنری، ادبی و فرهنگی بسیاری توسط کانون و اعضای آن درخصوص شهدای مدرسه "شجره طیبه" میناب تولید شدهاست گفت: آنچه در این مدت توسط مربیان کانون پرورش فکری هرمزگان صورتگرفته فراتر از وظیفه، چهارچوب و مأموریت سازمانی بودهاست.
وی در ادامه از راهاندازی کانال حال خوش زندگی برای ارائه فعالیتهای امیدبخش مانند قصهگویی، انیمیشن و بازی خبر داد و افزود: همچنین کانال کافنا نیز برای ارائه فعالیتهای علمی برای کودکان و نوجوانان استان و اعضا راهاندازی شدهاست .
