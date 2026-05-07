به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود زنده‌یاد عبدالله موحد، نابغه و اسطوره ماندگار کشتی جهان شامگاه پنجشنبه با حضور گسترده مسئولان، قهرمانان، پیشکسوتان، اهالی ورزش و دوستداران کشتی در سالن شهیدان نوبخت برگزار شد.

این آیین در سالن شهیدان نوبخت جنب اداره ورزش واقع در بلوار شهید علیزاده برگزار شد و حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره این چهره پرافتخار ورزش ایران، از سال‌ها افتخارآفرینی، منش پهلوانی و خدمات ارزشمند وی به کشتی کشور تجلیل کردند.

در این مراسم، جمعی از پیشکسوتان و قهرمانان کشتی با اشاره به شخصیت اخلاق‌مدار و روحیه جوانمردی عبدالله موحد، وی را الگویی ماندگار برای نسل‌های مختلف ورزش ایران توصیف کردند و تاکید داشتند که نام این جهان‌پهلوان همواره در تاریخ ورزش کشور جاودانه خواهد ماند.

برخی سخنرانان نیز با مرور افتخارات بین‌المللی زنده‌یاد موحد، از او به عنوان یکی از پرافتخارترین آزادکاران تاریخ کشتی جهان یاد کردند؛ قهرمانی که با کسب مدال طلای المپیک و چندین عنوان قهرمانی جهان، پرچم ایران را بارها در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآورد.

همچنین در بخش‌هایی از این مراسم، تصاویری از دوران قهرمانی، مبارزات خاطره‌انگیز و سال‌های حضور این اسطوره کشتی در رقابت‌های جهانی و المپیک برای حاضران به نمایش درآمد که با استقبال و تأثر شرکت‌کنندگان همراه شد.

حاضران در پایان این آیین با قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره جهان‌پهلوان عبدالله موحد را گرامی داشتند و بر ضرورت پاسداشت مفاخر و سرمایه‌های معنوی ورزش ایران تاکید کردند.

زنده‌یاد عبدالله موحد از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ کشتی آزاد ایران و جهان محسوب می‌شود که در کارنامه پرافتخار خود مدال طلای المپیک، چندین مدال طلای جهان و افتخارات متعدد بین‌المللی را به ثبت رسانده است.

این مراسم به همت ستاد برگزاری یادبود زنده‌یاد جهان‌پهلوان عبدالله موحد برگزار شد.