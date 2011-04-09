حبیبی، موحد و صنعتکاران با وزیر اقتصاد و امور داریی دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی، اصغر ثمربخش رئیس و سلمان قادری نایب رئیس هیئت کشتی استان مازندران نیز حضور داشتند، در مورد برگزاری هر باشکوه تر رقابتهای بین المللی جام حبیبی و موحد و جام شهید شیرودی در استان مازندران بحث و تبادل نظر شد.

شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد امور دارایی پس از شنیدن صحبت های حاضران در این نشست، برای ورزش اول کشور در رویدادهای مهم آینده آرزوی موفقیت کرد. وزیر اقتصاد و امور دارایی از کشتی گیران سابق کشور است که سابقه قهرمانی در رقابتهای دانشجویان کشور را نیز در کارنامه دارند.

امامعلی حبیبی دارنده مدال طلای المپیک 1956 ملبورن و چند مدال جهانی، محمد علی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیمهای ملی دارنده مدال برنز المپیک 1964 توکیو و مدالهای طلا و نقره جهان و عبدالله موحد دارنده مدال طلای المپیک 1968 مکزیکوسیتی و پنج مدال طلای جهان می باشند.

رقابتهای کشتی جام شهید شیرودی 22 و 23 اردیبهشت ماه در تنکابن و مسابقات بین المللی جام حبیبی و موحد مرداد ماه در ساری برگزار می شود.