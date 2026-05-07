۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۰۹

بقایی: ایران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده است

قم- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره پیشنهاد ارائه‌شده از سوی آمریکا به جمع‌بندی نهایی نرسیده و تاکنون پاسخ رسمی به این پیشنهاد داده نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی عصر پنجشنبه در حاشیه سفر به شهر مقدس قم، با اشاره به دیدارهای خود با علما، فضلای حوزه و مسئولان استانی اظهار کرد: قم به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در عرصه دیپلماسی دینی، فرهنگی و زیارت، همواره جایگاه ویژه‌ای در تعاملات فکری و فرهنگی دستگاه دیپلماسی کشور داشته است.

وی با بیان اینکه ارتباط میان وزارت امور خارجه و نخبگان حوزوی و دانشگاهی قم به صورت مستمر دنبال می‌شود، افزود: دستگاه دیپلماسی تلاش کرده است با بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های علمی و فکری حوزه و دانشگاه، از این توانمندی‌ها در مسیر پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور استفاده کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در جریان این سفر، دیدارهای سازنده‌ای با جمعی از علما، پژوهشگران حوزه سیاست خارجی و حقوق بین‌الملل و همچنین مسئولان استان قم برگزار شد و در این نشست‌ها، آخرین تحولات سیاست خارجی و مسائل منطقه‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بقایی با اشاره به دیدار خود با آیت‌الله مکارم شیرازی تصریح کرد: در این دیدار از رهنمودها و دیدگاه‌های ایشان در حوزه مسائل بین‌المللی و سیاست خارجی بهره‌مند شدیم و تلاش خواهیم کرد از ظرفیت‌های فکری و فرهنگی استان‌ها برای تقویت مأموریت‌های وزارت امور خارجه بیش از گذشته استفاده کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تحولات اخیر منطقه و تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات جاری در عرصه سیاست خارجی، بحث جنگ، تلاش برای توقف درگیری‌ها و ایجاد صلح و ثبات پایدار در منطقه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده با طرف پاکستانی اظهار داشت: آخرین گفت‌وگوهای صورت‌گرفته با مقامات پاکستانی بر محور طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، موسوم به «طرح ۱۴ بندی» متمرکز بوده است، طرحی که از طریق پاکستان به طرف آمریکایی منتقل شد.

بقایی افزود: پس از انتقال این پیشنهاد، دیدگاه‌ها و نظرات طرف مقابل نیز دریافت شده و هم‌اکنون این موارد در حال بررسی و ارزیابی در تهران است.

وی تأکید کرد: تاکنون جمهوری اسلامی ایران به جمع‌بندی نهایی در این خصوص نرسیده و هنوز پاسخ رسمی به طرف آمریکایی ارائه نشده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: پس از تکمیل بررسی‌ها و نهایی شدن جمع‌بندی‌ها، پاسخ ایران از طریق میانجی پاکستانی منتقل خواهد شد و بر اساس نتیجه این تبادل پیام‌ها، درباره گام‌های بعدی تصمیم‌گیری می‌شود.

    • IR ۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      آمریکا نه توافق میکنه نه مذاکره چون یه کشور فاسدو دزده
    • IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      هنوز پاسخی نداده یعنی واقعا میخواد پاسخ هم بده ؟؟؟؟؟
    • IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      امریکای شیطان بزرگ صلاحیت مذاکره ندارد قصد امریکا غارت تسلیم تصرف دزدی کردن از کل دنیاست به وحشی گری تجاوز جنایت چپاول اموال سرزمین دیگران معتادند.
    • آرش IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      آیا می شود با شخصیت متناقض و غیر قابل اعتمادی چون ترامپ به توافق رسید ؟ آمریکا به رهبری ترامپ بدنبال توافق نیست و فقط می خواهد با تحمیل خواسته های ترامپ و دولت آمریکا ما را مجبور به پذیرش و تسلیم وادار کند ، وارد شدن از در دیپلماسی با ترامپ و دولتش بسیار پیچیده و سخت است . توافق و صلح با ترامپ و دولتش که در بد عهدی ید طولا دارند ، بسیار سخت و بدون تضمین خواهد بود .
    • صادق IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      به توصیه رهبرگرانقدرشهیدمان به خواسته های غیرمنطقی وزورگویانه آمریکا درمذاکرات تن نخواهیم داد.ما مردجنگیم،باقدرت ایمان واردمیدان مبارزه شده ایم،تاآخرایستاده ایم وازآرمانهایمان پاسداری خواهیم کرد
    • انتظاری IR ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      سلام ، بهترین کار ، اعلان عدم پاسخ ، ، ناخواسته بازی را به دست طرف مقابل ندید ، هر وقت کل شروط را رسماً و عملاً پذیرفتند ، تنگه را با مدیریت ایران باز کنید ، مشروط به اینکه هیچ کشتی از رژیم صهیونی حق عبور ندارد ، کشتی های کشورهای دیگر باید ظرف مدت مشخصی عملاً تحریمهای آمریکا را نادیده بگیرند ، کشتی های خود آمریکا تا کل شروط اجرایی نشده حق عبور ندارند ، تمام کشتی ها باید بازرسی شوند تجهیزات نظامی و جنگ الکترونیکی نداشته باشند
    • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۸
      مذاکره و توافق یعنی بده و بستان. به ما تجاوز شده و حقوق مسلم ما پایمال شده و ندیده گرفته شده است، دارایی های ما مسدود شده و برای سالها به غارت رفته است. سئوال اینجاست که چه چیزی را می خواهید بدهید که حقوق حقه ایران اعاده شود؟

