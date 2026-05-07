بقایی: ایران هنوز پاسخی به پیشنهاد آمریکا نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی عصر پنجشنبه در حاشیه سفر به شهر مقدس قم، با اشاره به دیدارهای خود با علما، فضلای حوزه و مسئولان استانی اظهار کرد: قم به دلیل برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند در عرصه دیپلماسی دینی، فرهنگی و زیارت، همواره جایگاه ویژهای در تعاملات فکری و فرهنگی دستگاه دیپلماسی کشور داشته است.
وی با بیان اینکه ارتباط میان وزارت امور خارجه و نخبگان حوزوی و دانشگاهی قم به صورت مستمر دنبال میشود، افزود: دستگاه دیپلماسی تلاش کرده است با بهرهگیری از دیدگاهها و ظرفیتهای علمی و فکری حوزه و دانشگاه، از این توانمندیها در مسیر پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور استفاده کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: در جریان این سفر، دیدارهای سازندهای با جمعی از علما، پژوهشگران حوزه سیاست خارجی و حقوق بینالملل و همچنین مسئولان استان قم برگزار شد و در این نشستها، آخرین تحولات سیاست خارجی و مسائل منطقهای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بقایی با اشاره به دیدار خود با آیتالله مکارم شیرازی تصریح کرد: در این دیدار از رهنمودها و دیدگاههای ایشان در حوزه مسائل بینالمللی و سیاست خارجی بهرهمند شدیم و تلاش خواهیم کرد از ظرفیتهای فکری و فرهنگی استانها برای تقویت مأموریتهای وزارت امور خارجه بیش از گذشته استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تحولات اخیر منطقه و تلاشها برای برقراری آتشبس و کاهش تنشها اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین موضوعات جاری در عرصه سیاست خارجی، بحث جنگ، تلاش برای توقف درگیریها و ایجاد صلح و ثبات پایدار در منطقه است.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به رایزنیهای انجامشده با طرف پاکستانی اظهار داشت: آخرین گفتوگوهای صورتگرفته با مقامات پاکستانی بر محور طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، موسوم به «طرح ۱۴ بندی» متمرکز بوده است، طرحی که از طریق پاکستان به طرف آمریکایی منتقل شد.
بقایی افزود: پس از انتقال این پیشنهاد، دیدگاهها و نظرات طرف مقابل نیز دریافت شده و هماکنون این موارد در حال بررسی و ارزیابی در تهران است.
وی تأکید کرد: تاکنون جمهوری اسلامی ایران به جمعبندی نهایی در این خصوص نرسیده و هنوز پاسخ رسمی به طرف آمریکایی ارائه نشده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: پس از تکمیل بررسیها و نهایی شدن جمعبندیها، پاسخ ایران از طریق میانجی پاکستانی منتقل خواهد شد و بر اساس نتیجه این تبادل پیامها، درباره گامهای بعدی تصمیمگیری میشود.
قم- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره پیشنهاد ارائهشده از سوی آمریکا به جمعبندی نهایی نرسیده و تاکنون پاسخ رسمی به این پیشنهاد داده نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی عصر پنجشنبه در حاشیه سفر به شهر مقدس قم، با اشاره به دیدارهای خود با علما، فضلای حوزه و مسئولان استانی اظهار کرد: قم به دلیل برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند در عرصه دیپلماسی دینی، فرهنگی و زیارت، همواره جایگاه ویژهای در تعاملات فکری و فرهنگی دستگاه دیپلماسی کشور داشته است.
نظر شما