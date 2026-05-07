  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۲۲

ایران حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت را محکوم کرد

ایران حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی حملات تروریستی رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی در ضاحیه جنوبی بیروت (که منجر به شهید و زخمی شدن جمعی از شهروندان لبنانی و تخریب زیرساخت‌های لبنان شد) را به‌ شدت محکوم کرد.

وی با تسلیت به خانواده‌ شهدا و ابراز همدردی با مردم و دولت لبنان، بر همبستگی جمهوری اسلامی ایران با لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید و برای مجروحان این حمله تروریستی آرزوی سلامتی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تداوم تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و استفاده مکرر این رژیم از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفری، این وضعیت را نتیجه مستقیم حمایت و همدستی آمریکا و برخی دیگر از کشورها از جمله آلمان و انگلیس با این رژیم در قانون‌شکنی و ارتکاب نسل‌کشی و جنایات جنگی علیه ملت‌های منطقه دانست و بر مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل و همه دولت‌ها برای مواخذه و مجازات جنایتکاران تاکید کرد.

کد مطلب 6823296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها