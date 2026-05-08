خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در میدان اجتماعات شهید رئیسی بیرجند، شبها رنگ دیگری دارد؛ جایی که میزهای خدمت یکی پس از دیگری برپا میشوند تا مردم بدون واسطه، حرفهایشان را با مسئولان در میان بگذارند.
استاندار خراسان جنوبی نیز در میان رفتوآمد مردم، گاه از ابتدای شب تا پایان در کنار مراجعان مینشیند و گاه با سرکشیهای مستمر، روند رسیدگی به درخواستها را پیگیری میکند؛ حضوری که به گفته خودش با یک هدف دنبال میشود؛ «باز کردن گرهی از کار مردم».
استاندار خراسان جنوبی در حاشیه میز ارتباطات مردمی میدان اجتماعات شهید رئیسی بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از حضور و همراهی مردم، فضای این روزهای استان را جلوهای از همدلی و ارتباط نزدیک مردم و مسئولان توصیف کرد و گفت: بیش از یک ماه است که میز خدمت در این محل مستقر شده و تلاش شده تا در کنار حماسه و همراهی مردم، فضایی برای شنیدن بیواسطه مطالبات آنان فراهم شود.
وی با بیان اینکه برخی شبها شخصاً از ابتدا تا انتهای برنامه در محل حضور پیدا میکند، افزود: برای حضور مدیران تقسیم کار صورت گرفته و هر شب یکی از معاونان استانداری به همراه تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی در میز خدمت حاضر میشوند، اما تلاش میکنم به صورت مستمر از روند کار و بازخورد خدمات ارائه شده سرکشی داشته باشم.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به استقرار مجموعهای از نهادهای فرهنگی در میز خدمت امشب اظهار کرد: صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان حج و زیارت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانههای عمومی از جمله دستگاههایی بودند که امشب پاسخگوی مردم شدند.
مطالبات معیشتی و وام؛ پرتکرارترین درخواست مردم
وی درباره مهمترین درخواستهای مطرح شده از سوی مردم نیز گفت: قریب به اتفاق مراجعات در حوزه مسائل معیشتی و اقتصادی است و بسیاری از مردم درخواست تسهیلات و وام دارند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده از محل سفر رئیس جمهور به استان افزود: از محل سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی، بخشی از تسهیلات قرضالحسنه برای مردم پیشبینی شده که در حال پرداخت است و تلاش میکنیم تا سقف ۲۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه به متقاضیانی که درخواست دادهاند و شرایط لازم را دارند، پرداخت شود.
وی بخش دیگری از مراجعات مردمی را مربوط به حوزه مسکن و جوانی جمعیت دانست و گفت: تاکنون بیش از ۶ هزار قطعه زمین ویلایی در استان واگذار شده و حدود همین تعداد نیز در نوبت واگذاری قرار دارند.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در شهر بیرجند، شهر خوسف و برخی روستاهای همجوار، الحاق اراضی و آمادهسازی زمین در حال انجام است تا بستر لازم برای واگذاریهای جدید فراهم شود.
وی با تأکید بر اینکه شاید همه خواستههای مردم در این میزها به طور کامل محقق نشود، تصریح کرد: برخی از مردم شاید امکان دسترسی آسان به مسئولان را نداشته باشند اما در این فضا راحتتر مراجعه میکنند و مسئله شان را مطرح میکنند.
استاندار خراسان جنوبی در ادامه به نمونههایی از نتایج این ارتباط مستقیم اشاره کرد و گفت: امشب چند نفر از بانوان مراجعه و از پیگیریها تقدیر کردند. حتی در موضوعی مربوط به تعدادی از نیروهای دانشگاه که به دلیل تعطیلی دانشگاهها با مشکل مواجه شده بودند، پیگیری صورت گرفت و زمینه بازگشت به کار آنان فراهم شد.
وی همچنین با اشاره به پیگیری مشکلات روستای بورنگ اظهار کرد: پیش از این در روستای بورنگ جلسهای برگزار کردیم و قولهایی داده شد که خوشبختانه بخشی از مشکلات آن منطقه مرتفع شد.
استاندار خراسان جنوبی هدف اصلی از برگزاری میزهای خدمت را گرهگشایی از مسائل مردم عنوان کرد و گفت: مردم امشب نیز در حوزههایی همچون وام، مسکن، اشتغال و مسائل معیشتی مراجعه داشتند و امیدواریم بتوانیم بخشی از مشکلات آنان را حل کنیم.
تشدید نظارت بر بازار
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دغدغههای معیشتی مردم و وضعیت بازار، از تشدید نظارتها بر بازار و کالاهای اساسی خبر داد و افزود: در دو سه روز گذشته، رئیس جمهور بر لزوم نظارت جدیتر بر بازار تأکید کردند و ما نیز با حساسیت بیشتری این موضوع را دنبال میکنیم.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مردم نسبت به وضعیت بازار گلایههایی دارند، گفت: گلایه مردم بحق است و ما نیز این دغدغه را به طور جدی دنبال میکنیم.
وی افزود: در تمام شهرستانها جلسات تنظیم بازار فعال شده و در سطح استان نیز کمیته کنترل قیمتها تشکیل شده که از چند روز گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: دستگاههای مختلف از جمله اداره کل صمت، جهاد کشاورزی و سایر مجموعههای نظارتی پای کار آمدهاند تا نظارتها افزایش یابد و مشکلات بازار کاهش پیدا کند.
این روزها که مطالبات معیشتی و دغدغههای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در زندگی مردم نمود پیدا کرده، استمرار میزهای خدمت و ارتباط مستقیم مسئولان با مردم میتواند بخشی از فاصلهها را کاهش دهد؛ حضوری میدانی که اگر با پیگیری، پاسخگویی و اقدام عملی همراه شود، نه تنها به حل بخشی از مشکلات خواهد انجامید، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز تقویت خواهد کرد؛ رویکردی که این شبها در میدان اجتماعات شهید رئیسی بیرجند، در قالب گفتوگوی بیواسطه مردم و مسئولان در حال روایت شدن است.
