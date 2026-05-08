ورود ۱۷ هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان، با تشریح آخرین وضعیت ورود زائران کشورمان به سرزمین وحی اظهار کرد: تا شامگاه پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت، بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر از زائران ایرانی وارد عربستان شدهاند که از این تعداد، حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر به مکه مکرمه منتقل شدهاند و در حال حاضر نزدیک به ۱۰ هزار زائر در مدینه منوره حضور دارند.
وی افزود: عملیات ورود زائران ایرانی به مدینه همچنان ادامه دارد و این فرآیند تا ۲۵ اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت. همچنین انتقال زائران از شهر پیامبر اکرم(ص) به مکه مکرمه نیز با استفاده از قطار سریعالسیر در حال انجام است.
رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه زائران کشورمان در فضایی معنوی مشغول انجام عبادات و زیارت هستند، گفت: خوشبختانه مسئله خاصی گزارش نشده و تمامی خدمات پیشبینیشده از جمله اسکان، تغذیه، حملونقل و خدمات درمانی مطابق برنامهریزیها در حال ارائه است.
رشیدیان همچنین به پیگیریهای انجامشده برای صدور «رقمطلب» و روادید تعداد محدودی از همراهان زائران اشاره کرد و افزود: امیدواریم با تلاشهای سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان و همکاری دست اندرکاران ذیربط کشور میزبان، این موضوع نیز بهزودی برطرف شود تا این افراد بتوانند به جمع زائران در سرزمین وحی بپیوندند.
گفتنی است؛ امسال حدود ۳۰ هزار زائر ایرانی برای حضور در حج تمتع به سرزمین وحی اعزام میشوند که تا پایان روز پنجشنبه، حدود ۵۷ درصد آنان وارد عربستان سعودی شدهاند.
