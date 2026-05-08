۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

رشد معاملات برق در بورس انرژی با ابلاغ آیین‌نامه جدید سرعت می‌گیرد

معاون برق و انرژی وزارت نیرو از ادامه روند صعودی فروش برق در بورس انرژی خبر داد و اعلام کرد با ابلاغ آیین‌نامه جدید، زمینه برای افزایش سهم معاملات و شفافیت بیشتر در این بازار فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی معاون برق و انرژی این وزارتخانه با اشاره به روند توسعه بازار برق در بورس انرژی گفت: بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، سهم فروش برق در بورس باید تا پایان این برنامه به ۶۰ درصد برسد.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار، سهم فروش برق از طریق بورس انرژی در سال گذشته حدود ۳۸ درصد بوده که بیانگر روندی تدریجی اما رو به رشد است.

رجبی‌مشهدی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو برای تسریع این روند تصریح کرد: آیین‌نامه بند «ب» ماده ۴۳ به تصویب رسیده و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این آیین‌نامه می‌تواند نقش مهمی در تقویت معاملات برق داشته باشد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو ادامه داد: با اجرای این آیین‌نامه، فرآیند خرید و فروش برق در بورس تسهیل می‌شود و انتظار می‌رود حجم معاملات به شکل قابل توجهی افزایش یابد. این موضوع شفافیت بیشتر، رقابت‌پذیری بالاتر و بهبود کارایی در صنعت برق کشور را به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 6823453
علی فروزانفر

