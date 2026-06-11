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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

افزایش ۲۴ درصدی تأمین برق صنایع انرژی‌بر نسبت به سال گذشته

افزایش ۲۴ درصدی تأمین برق صنایع انرژی‌بر نسبت به سال گذشته

معاون برق و انرژی وزارت نیرو از افزایش تأمین برق صنایع انرژی‌بر کشور از ابتدای خردادماه امسال خبر داد و گفت: میزان انرژی تحویلی به این صنایع در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به آخرین وضعیت تأمین برق صنایع کشور اظهار کرد: از ابتدای خردادماه تا کنون، در مجموع ۲۴ درصد انرژی بیشتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای صنایع کشور تأمین شده است.

وی افزود: در این مدت، تأمین برق صنعت فولاد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴/۸ درصد صنایع سیمان ۱۵/۵ درصد، سایر فلزات ۱٠ درصد صنایع پتروشیمی و سایر مشترکین ۷٠ درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده تلاش برای حفظ پایداری تولید در بخش صنعت است.

رجبی‌مشهدی تأکید کرد: این آمار بیانگر آخرین وضعیت تأمین برق صنایع انرژی‌بر کشور از ابتدای خردادماه تا زمان حاضر است و نشان می‌دهد با وجود محدودیت‌ها، تلاش شده برق مورد نیاز بخش صنعت به شکل مطلوب‌تری تأمین شود.

کد مطلب 6857222
علی فروزانفر

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