  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

جهش کم‌سابقه معاملات برق در بورس انرژی

جهش کم‌سابقه معاملات برق در بورس انرژی

معاون برق و انرژی وزارت نیرو از افزایش چشمگیر معاملات برق در بورس انرژی خبر داد و اعلام کرد در هفته منتهی به ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، بیش از ۲.۸ میلیارد کیلووات‌ساعت برق در این بازار معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد که در هفته منتهی به ۲۳ اردیبهشت، در مجموع ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۶۱۰ مگاوات‌ساعت برق در تمامی تابلوهای بازار برق بورس انرژی ایران معامله شد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه ارزش معاملات ثبت‌شده برای این میزان دادوستد برق به ۴۸ هزار و ۸۳۸ میلیارد ریال رسیده افزود: حجم فروش برق در این بازار نسبت به هفته دوم اردیبهشت‌ماه حدود ۵.۴ برابر افزایش داشته است.

او همچنین با اشاره به رشد قابل توجه ارزش معاملات تصریح کرد: ارزش حاصل از فروش برق در این بازه زمانی با رشد ۷۸۶ درصدی، حدود ۸.۸ برابر شده و به ۴۸.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

کد مطلب 6832563
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها