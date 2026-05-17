به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو اعلام کرد که در هفته منتهی به ۲۳ اردیبهشت، در مجموع ۲ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۶۱۰ مگاوات‌ساعت برق در تمامی تابلوهای بازار برق بورس انرژی ایران معامله شد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با بیان اینکه ارزش معاملات ثبت‌شده برای این میزان دادوستد برق به ۴۸ هزار و ۸۳۸ میلیارد ریال رسیده افزود: حجم فروش برق در این بازار نسبت به هفته دوم اردیبهشت‌ماه حدود ۵.۴ برابر افزایش داشته است.

او همچنین با اشاره به رشد قابل توجه ارزش معاملات تصریح کرد: ارزش حاصل از فروش برق در این بازه زمانی با رشد ۷۸۶ درصدی، حدود ۸.۸ برابر شده و به ۴۸.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.