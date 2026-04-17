به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو، در حاشیه حضور در چهل و هفتمین شب از تجمعات مردمی در حمایت از انقلاب اسلامی به تشریح وضعیت زیرساخت‌های برق کشور پرداخت.

وی در همین رابطه گفت: در جریان جنگ رمضان و حملات آمریکایی صهیونیستی به زیرساخت‌های برق، این صنعت خسارتی بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان متحمل شده است.

وی اضافه کرد: حملات رژیم صهیونی‌ آمریکای که مستقیماً حمله به مردم تلقی می‌شود به ۲ هزار نقطه صنعت برق صورت گرفته که با تلاش‌های شبانه روزی همکاران در این حوزه مرتفع شده است.

رجبی مشهدی با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان وزارت نیرو برای حفظ و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، از شهادت ۱۴ نفر از کارکنان این وزارتخانه در دو دوره حمله خبر داد و یاد و خاطره این شهدا را گرامی داشت.

وی همچنین از همکاری و صرفه‌جویی مردم در مصرف برق در این شرایط حساس تقدیر و تشکر کرد و گفت که این همکاری‌ها نقش مهمی در مدیریت بحران و کاهش فشار بر شبکه برق کشور داشته است.

معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو در پایان بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های برق و افزایش امنیت آن‌ها تأکید کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا با محکومیت این حملات، به حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشورها کمک کنند.