مفاخر ادبی در «ایرانبانان»؛ ادای دین به بزرگانی که ایران را حفظ کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، ریحانه یزدان دوست تهیه کننده «ایرانبانان»، با تبیین رویکرد این برنامه در معرفی چهره های بین المللی ایران اعلام کرد: در هر قسمت به ایرانیانی می پردازیم که در حوزه های مختلف از جمله شعر، نویسندگی، پزشکی و هنر (از دوران پس از اسلام تا عصر معاصر) تاثیراتی بنیادین گذاشته اند.

وی افزود: بزرگداشت مفاخر بی بدیلی چون حافظ، فردوسی، سعدی، رودکی، خیام و همچنین روایت حماسه مبارزان معاصری همچون امیرکبیر و میرزا کوچک خان جنگلی از بخش های اصلی این برنامه است.

یزدان دوست علت نام گذاری این اثر به «ایرانبانان» را ادای دین به بزرگانی دانست که با ایثار و دانش خود، کشور را در طول اعصار حفظ کرده اند.

وی درباره ساختار برنامه عنوان کرد: با توجه به هویت رادیو نمایش، بازسازی دراماتیک زندگی نامه ها رکن اصلی است؛ اگرچه گاهی از کارشناس استفاده می‌شود و بار اصلی بر دوش گوینده است، اما بخش نمایشی با ریتمی جذاب، عامل اصلی جذب مخاطب محسوب می شود.

«ایرانبانان» از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت راس ساعت ۵ صبح از رادیو نمایش پخش خواهد شد.